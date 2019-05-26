談總統初選方案 賴清德：對民進黨有信心

2019-05-26 13:12

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨總統初選方案將於29日中執會再戰，有黨內人士對外放話，推銷「全代會徵召」，直指「全代會也是黨內民主機制一環」，賴清德對此表示，初選已2個多月，各方消息都有，強調對民進黨有信心，並請中執會考量民主的精神及進步的價值，做出最好的決定，讓民進黨既合諧，又可以團結打贏明年的選戰。

賴清德今天走訪高美濕地，媒體詢問其對「全代會徵召」的看法；賴清德表示，初選已2個多月，各方面的消息都有，其對民進黨有信心，「民進黨數十年來獲得人民無條件的支持，完全是因為我們推動民主，也履行進步的價值，如果我們有辦法守住民主的精神及進步的價值，我們才有辦法繼續得到人民的支持」。

賴清德說，「今天也有媒體報導，我週三將參加中執會，昨天回答記者的意見是說因黨中央有發文邀請，如果雙方都願意在中執會或黨中央見面，我一定配合，現在蔡總統表明另有公務不便出席，所以我也不會出席中執會，就讓中執會去討論」。

賴清德強調，尊重黨中央及總統本人的意願，因總統表明不出席，所以請中執會考量民主的精神及進步的價值，做出最好的決定，讓民進黨既合諧又可以團結打贏明年的選戰。

針對蔡總統在外交屢有突破進展及得分，賴清德會不會備感壓力？賴清德笑說，「不會啦！這個我們要感謝蔡英文總統的努力，總統努力得到外交成果對國人是有幫助的，這個我們要肯定蔡總統，也要感謝蔡總統」。

至於郭台銘拋出象徵性募款，募多少就捐多少的議題，賴清德說，「這個我們絕對做不到的啦，這個我們無法比照」，強調過去民進黨從政的同志，基本上都是得到社會的幫助，我們都是專業的政治工作者，沒有另外其他的事業，一旦得到人民的支持，不管是擔任市長或立委，都非常努力地把工作做好，希望國家社會能夠持續進步。

另媒體連續2次詢問蔡總統拚選舉，是否應請假？賴清德一開始說「這個我沒有評論」，接著忍不住說，「我沒有這樣的說法，這是你問的，我如果答了這個問題，我怕又有誤會」。

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