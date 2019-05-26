賴清德：將赴中執會 表述贏的策略

2019-05-26

〔記者張聰秋、蘇芳禾／綜合報導〕民進黨中央本週三（廿九日）將召開中執會討論總統初選，總統蔡英文將由前行政院副院長林錫耀代表出席；前行政院長賴清德昨天指出，對於中執會的邀請，他一定會去，他也認同初選辦法一定要在廿九日定案，避免基層焦慮和影響明年選舉。

初選辦法一定要在29日定案

賴清德昨天到彰化縣參加一年一度的西瓜節活動，民眾有人呼喊「總統加油」，也有人喊「蔡賴配」。賴清德受訪指出，對於中執會的邀請，他一定會出席，希望黨內和諧，避免初選辦法一改再改，只要解決這個問題，民主制度就能繼續維持。

賴清德表示，初選辦法已經公告了，就要執行，否則難取信於社會大眾，盼黨中央和中執會都要體認，否則不僅涉及法律問題，同時也難以得到社會支持，他是依據公告的選舉辦法，辦理登記參選，沒有理由選到一半又更改選舉辦法。

賴清德指出，為了避免爭議，他提出一個「贏的策略」，簡單的講，就是對台灣這場大局，蔡總統守得住，就支持她，又如果他個人無法扛起這個責任，也會支持蔡英文總統；但如果當蔡總統守不住時，而他又有能力扛起這個責任，請黨能夠提名他。

促進黨的團結 保持對總統的尊重

賴清德強調自己用心良苦提出這個「贏的策略」，是為了維持民進黨民主選舉制度的完整性，雖招致批評、誤解，但這些都不重要，只盼大家看見「贏的策略」裡面的意義，就是要維持黨制度的完整性，同時促進黨的團結與和諧，也保持對總統的尊重，以及他投入選舉的初衷。

對於週三中執會將討論蔡陣營支持的方案，代表賴陣營出席中執會的立委林俊憲認為，一旦成案就是變更民調方式、改遊戲規則，賴陣營希望這是兩個參選人間的協調，絕對不會找中執委來連署提案，他們會支持黨中央、黨主席卓榮泰的提案，民調時間為六月十日，其他民調方式按照之前公告內容，也就是若雙方陣營沒共識，就採用互比式民調。

至於蔡陣營的提案，林俊憲強調，雖然挺賴派沒有人數優勢，但民調方案應該要雙方當事人都同意，這樣最沒爭議，在雙方當事人沒共識的狀況下，中執會通過其他提案，就是改變遊戲規則。

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