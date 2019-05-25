拋「象徵性募款」 郭台銘：募多少就加倍回饋地方做公益

2019-05-25 19:08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘拋出投入選戰不募款，今天下午走訪民主聖地嘉義市接受媒體聯訪時，他強調，未來打總統選戰，他自己有足夠的經費，不會募款，因為不希望欠人家人情，將來也好做事，但會進行「象徵性募款」，募多少錢他就加倍回饋地方做公益慈善，一毛錢都不會拿來選舉。郭董也說，當選總統一定學習人稱「媽祖婆」的前嘉義市長許世賢從政精神 ，要求執政團隊清廉，絕對不能貪污。

郭台銘說，「象徵性募款」是匯聚民眾對他的認同，只要支持他、挺他的，一人拿出100元，他相對拿出100元，如果嘉義縣市募到5000萬元，他就再相對拿出5000萬元，而這加起來的1億元會全數回饋地方，至於透過什麼方式蒐集募款，還在規劃中。

郭台銘今天下午到嘉義市忠孝路許世賢故居參訪，許世賢的女兒、監察院長張博雅熱情迎接，贈送許世賢紀念書籍給郭台銘。郭董說，此行到嘉義市是民主學習之旅、也是見證，當選總統一定學習許世賢從政精神，以清廉為第一要務，也會要求執政團隊清廉，絕對不能貪污。

隨後，郭台銘轉往附近的檜意森活村，嘉義市長黃敏惠以地主身分到場陪同他與民眾互動，不少民眾爭相與郭台銘合照，有人高喊：「郭董加油！」現場氣氛熱絡。

郭台銘晚間走訪嘉義市文化路夜市，品嚐雞肉飯等小吃美食，與民眾近距離博感情。

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