國民黨「郭王配」有譜？ 朱立倫愣回：好組合

2019-05-25 11:30

〔記者黃欣柏／台北報導〕前新北市長朱立倫今到台北市松山文創園區參觀第五屆景觀新秀展，被媒體問到鴻海集團董事長郭台銘傳有意找前立法院長王金平搭配參選正、副總統一事時，他先是略顯詫異地轉頭反問現場媒體「有嗎？」隨後才強調：「這樣也很好，如果王院長願意跟郭董事長配，也是個好的組合。」

針對這次大選遭遇很多「新秀」挑戰，朱立倫則笑說，如果是很多「新秀」來挑戰，那他還滿高興的，但其實他在國民黨、民進黨與無黨籍挑戰者中是最年輕的，自己應該好好反省一下，為什麼最年輕反倒被很多資深前輩挑戰，也覺得自己必須要更加努力。

現場另有媒體問到，綠營稱AIT（美國在台協會）「關心」台灣選情，但若提到中國就是在「干涉」選情，是否覺得是兩套標準？

朱立倫對此則強調，「關心」與「干涉」都在一念之間，他個人是把關心當善意，如果是惡意那才是干擾，而且最重要的決定權還是在國人手上。

針對高雄市長韓國瑜的支持者發起拱韓造勢大會，朱立倫說，自己是用正面心態看待，應該是因為外界打韓，讓韓粉凝聚力量，但韓粉、郭粉或是支持朱立倫的朋友，最後都要團結在一起，最重要的是要讓國民黨更好，他自己也會持續拜訪基層及做政策直播。

對於台北市長柯文哲批韓國瑜「政治100分，經濟0分」，朱也替韓國瑜抱屈，強調韓國瑜是最「接地氣」的市長，他並指自己過去擔任新北市長任內，連3屆招商成績全國第一，但他也沒說過柯「政治100分，經濟0分」，大家公平競爭，不需要用到這麼毒的字眼。

被媒體問到何時與國民黨5人協調小組見面時，朱立倫透露，已經約好在6月初見面，但確切時間還要再跟國民黨副主席曾永權確認。

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