與郭台銘皆在嘉市跑行程... 王金平：沒聽說「郭王配」

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕表態參選總統的前立法院長王金平今天中午到嘉義市參加「我是師大人2019雲嘉大匯聚」餐會活動前接受媒體聯訪，被問及鴻海集團董事長郭台銘傳有意找他搭配參選正副總統「郭王配」，王回應：「沒有聽說，自己參選到底」，記者追問：「有什麼策略要突破重圍」？王妙答：「距離黨內全民調時間還一個半月，你們慢慢看嘛！」
王金平說，距離國民黨內初選全民調還有一個半月以上，時間還滿長的，我有我自己競選的節奏，按照自己的規劃在進行，所以對自己還是最有信心。
餐會在晶饌婚宴會館舉行，王金平身為師大校友總會榮譽理事長，參與者還有師大校友總會理事長許勝友，嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等人，來自雲嘉地區師大人齊聚一堂，現場氣氛熱絡。
郭台銘今天下午也將到嘉義市跑行程，走訪檜意森活村、文化路夜市，郭、王在嘉市各有行程安排，中午黃敏惠以師大校友身分陪同王出席校友會後，下午也以將地主身分陪同郭與民眾互動。
黃敏惠表示，師大即將要邁入100年，雲林、嘉義有很多師大校友，王金平院長是校友總會榮譽理事長，從過去創會一直來，他就一直付出很多，雲嘉大匯聚活動，展現師大人的凝聚力、團結力。
王金平說，師大所有校友對國家貢獻很多，就是獨缺一個校友總統，可以再為國家做更大奉獻，盼大家團結起來，做更大的福國利民事情。
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前立法院長王金平以師大校友總會榮譽理事長身分出席雲嘉餐會活動。（記者丁偉杰攝）
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王金平說，師大校友對國家貢獻很多，就是獨缺一個校友總統，為國家做更大貢獻。（記者丁偉杰攝）
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前立法院長王金平（左二）與雲林縣長張麗善（左一）、師大校友總會理事長許勝友（右二），嘉義市長黃敏惠（右一）參加雲嘉師大校友會餐會。（記者丁偉杰攝）