與郭台銘皆在嘉市跑行程... 王金平：沒聽說「郭王配」

2019-05-25 14:08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕表態參選總統的前立法院長王金平今天中午到嘉義市參加「我是師大人2019雲嘉大匯聚」餐會活動前接受媒體聯訪，被問及鴻海集團董事長郭台銘傳有意找他搭配參選正副總統「郭王配」，王回應：「沒有聽說，自己參選到底」，記者追問：「有什麼策略要突破重圍」？王妙答：「距離黨內全民調時間還一個半月，你們慢慢看嘛！」

王金平說，距離國民黨內初選全民調還有一個半月以上，時間還滿長的，我有我自己競選的節奏，按照自己的規劃在進行，所以對自己還是最有信心。

餐會在晶饌婚宴會館舉行，王金平身為師大校友總會榮譽理事長，參與者還有師大校友總會理事長許勝友，嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等人，來自雲嘉地區師大人齊聚一堂，現場氣氛熱絡。

郭台銘今天下午也將到嘉義市跑行程，走訪檜意森活村、文化路夜市，郭、王在嘉市各有行程安排，中午黃敏惠以師大校友身分陪同王出席校友會後，下午也以將地主身分陪同郭與民眾互動。

黃敏惠表示，師大即將要邁入100年，雲林、嘉義有很多師大校友，王金平院長是校友總會榮譽理事長，從過去創會一直來，他就一直付出很多，雲嘉大匯聚活動，展現師大人的凝聚力、團結力。

王金平說，師大所有校友對國家貢獻很多，就是獨缺一個校友總統，可以再為國家做更大奉獻，盼大家團結起來，做更大的福國利民事情。

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