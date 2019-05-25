再打臉韓總「瑞士60年沒入聯」 林濁水：不當草包死不休！

2019-05-25 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪，表示「歐洲瑞士也不是聯合國會員國」，馬上引起不少人指正瑞士早在2002年就入聯，而韓國瑜則是立刻改口表示，自己的意思是「瑞士有60多年都不是聯合國會員」。對此，前立委林濁水再度打臉韓國瑜，表示聯合國1945年才成立，到2002才50多年，「哪來的60多年不是會員國？」林濁水也狠酸：「韓國瑜看來一定要努力證明自己是草包，否則死不甘休」。

林濁水今日在臉書PO文表示，韓國瑜日前宣稱，不是聯合國會員國，反而是台灣最大優勢，因為可以像瑞士成為永久中立國，結果韓立刻被酸「草包」，大家都表示「瑞士2002加入聯合國了」。而在記者問及此問題時，韓國瑜竟氣勢很壯地嗆：「瑞士有60多年都不是聯合國會員」以示英明。

林濁水打臉，問題是聯合國合國1945年才成立，到2002才50多年，哪來的60多年不是會員國這一回事？林濁水最後表示，韓國瑜看來一定要努力證明自己是草包，「真是不當草包死不休」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法