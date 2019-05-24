韓稱「台灣非聯合國會員國是優勢」 林濁水酸：宇宙級偉大論述

2019-05-24 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨日接受媒體專訪時，侃侃而談台灣在美中貿易戰中的定位，表示台灣不是聯合國會員，總被視為國際劣勢，但在他看來是優勢，並舉例「歐洲瑞士也不是聯合國會員國」，此番言論引起砲轟，林濁水更在臉書批評，又是一個太平島股票上市、征服宇宙級的偉大論述出爐，更指出瑞士早在2002年就加入聯合國。

《聯合報》報導，對於台灣在美中貿易戰中的處境，韓表示，非聯合國會員國就是台灣的國際優勢，他舉例說歐洲瑞士也不是會員國，且永久中立國好處很多，有錢人的錢都放著那裡，該番言論遭網友砲轟，直指韓又草包了，瑞士在1948年至2002年間是聯合國的常任觀察員國，更在2002年加入聯合國。

對此，「人渣文本」周偉航抨擊，瑞士明明就是聯合國會員國，奉勸韓在講大話前應該先孤狗一下，1分鐘就可以堵起大腦的洞，林濁水也在臉書發文列出5點來批評韓此番言論。

林濁水指出，不是所有非聯合國會員國都可以像瑞士取得永久中立國條件，且中立自己說了沒意義，要國際，尤其列強承認，再者縱使國際承認，只要地緣戰略需要，承認一點意義都沒有，如比利時、荷蘭、盧森堡照樣被希特勒征服，瑞士則是因為在希特勒的戰略中沒必要入侵而倖免於難，但台灣地緣戰略位置卻極重要，最後他指出瑞士早已在2002年入聯。

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