稱「瑞士沒入聯」被嗆爆 韓國瑜給了這解釋...

2019-05-24 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨日接受媒體專訪，表示台灣不是聯合國會員「是種優勢」，韓國瑜更舉例「歐洲瑞士也不是聯合國會員國」，可是永久中立國好處很多。不過其實瑞士早在2002年就加入聯合國，韓國瑜此話一出，立刻遭到網友狠酸，前立委林濁水也在臉書發文嘲諷。對此，韓國瑜則給出解釋，「瑞士有60多年都不是聯合國會員」。

《聯合報》報導，韓國瑜表示，所有人看台灣國際都是劣勢，「但是我看是優勢，因為我們不是聯合國會員國」，接著他提到「我們眼睛所看到周邊都是聯合國會員，但是歐洲瑞士不是！」韓認為，像瑞士這樣永久中立國好處很多，「有錢人的錢都放著那裡」！

不過韓國瑜的言論立刻遭到砲轟。「人渣文本」周偉航抨擊，瑞士明明就是聯合國會員國，奉勸韓在講大話前應該先孤狗一下，1分鐘就可以堵起大腦的洞；林濁水也在臉書諷刺韓國瑜「又是一個太平島股票上市、征服宇宙級的偉大論述出爐」；網友也在PTT、臉書諷刺韓國瑜「宇宙級草包」、「草包發言再現」！

對此，韓國瑜今日受訪表示，聯合國1945年成立，瑞士有60年都不是聯合國會員，它找出了自己發展經濟的重要產業，也做得非常成功，一直到2002年瑞士才經過公民投票加入聯合國。

韓國瑜表示，自己想補充的是，在瑞士加入聯合國之前的60多年，是如何發展自己的產業跟經濟，還有提升瑞士人的榮譽感，這是很大的挑戰。韓國瑜希望下任總統也能仔細思考台灣未來如何發展，找出發展的方向。

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