參拜新莊地藏庵 蔡英文：連任總統 台灣一定脫胎換骨

2019-05-24 21:17

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨初選至今尚未定調，蔡英文總統近日仍是勤走基層，今天到新莊香火盛名的地藏庵參拜，不僅致贈匾額，更與住在新莊、前來支持的台獨大老史明致意。蔡英文表示，面對中國對台灣的恐嚇，自己從來沒有讓步，在經濟方面，台商大量快速回流，未來幾年迎接大量投資，讓年輕人享有國際級薪資、長照邁入3.0等，最後更喊出「蔡英文連兩任總統，台灣一定脫胎換骨。」

蔡英文今天到新莊地藏庵祈福，現場湧入大批民眾高喊「挺小英、救台灣」，蔡英文在參拜結束後更與現場民眾面對面對談超過20分鐘，她說，過去3年中國對台灣的恐嚇不少，但自己從來沒有讓步過，也沒有挑釁，甚至告訴三軍，下次若中國再蓄意跨越中線就強制驅離。「國際上也沒有說我是麻煩製造者，只有在野黨某人在說」，希望台灣不再是「中國旁邊的台灣」，而是整個印太戰略地位很重要的台灣，若民主自由的台灣如果守不住，這個區域會問下一個是誰？。

蔡英文致詞時，今天來跟菩薩上香，祈求保佑台灣平安、人民事業都能順利，「該加薪的都會被加薪，該減稅的都會被減稅」，讓年輕人覺得台灣有希望，也讓長照2.0做得更好，將來走向長照3.0，把老年人照顧得更好，自己也有信心能把台灣主權、台灣人的尊嚴都守住。

蔡英文說，很多跨國公司來台投資都領在地薪水，但Google未來要將研發辦公室設在新北市板橋區，把台灣變成亞洲最大研發中心，讓這些年輕人領國際級薪水，而不是台灣薪水，並為全世界研發商品。

蔡英文指出，近3年最常做的就是去動土、量產，包括今天參加宜蘭蘇澳龍德造船廠的沱江艦開工典禮、昨天視察台中港重件碼頭的離岸風電產業，以及先前訪視的台灣國際造船股份有限公司，她說，自製潛艦是從前總統蔣中正時代就想做，但歷任總統都做不成，自己上任3年卻已將設計圖做出來，這對台灣國防很重要，因為近年中國不斷施加壓力，要求其他國家禁止賣武器給台灣。

蔡英文也說到，十幾年前擔任陸委會主委時，台灣產業外流最嚴重，現在擔任總統，台商大量快速回來，未來幾年會是投資大爆發時代，也因為和中國保持一定距離，將不會受美中貿易戰影響。

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