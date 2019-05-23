見面沒問是否選總統？賴清德：小英說未來就靠我們兩個了

2019-05-23 21:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德今接受網路節目訪問重申，外界傳聞總統蔡英文曾經問過他是否參選，都非事實。他並還原，3月8日兩人於台南會晤時，蔡總統對他說，「未來就靠我們兩個人了」，他回覆「3月16日補選過後再來談」，蔡總統並沒問他要不要選總統。

賴清德指出，兩人當天談話，一開始是聊天，重點在立委補選輔選工作。他和蔡總統報告，他發現這場立委補選非常辛苦，並一一報告他要如何進行，蔡總統則給他加油，也希望他有空能到彰化協助補選，尤其當時新北立委候選人余天也需要幫忙。

對於蔡一席「未來就靠我們兩個人了」，賴清德說，蔡英文有她的想法，他不方便揣測，但明確的是蔡英文沒問他要不要選總統。

賴清德說，他這兩個多月被攻擊得很慘，外界稱「蔡總統已經問過他要不要選總統、他回答不選卻去登記」，這些都不是事實，蔡總統先前兩次受訪也都澄清了。

賴清德並指出，先前有傳言稱，因為有人問過他不要選總統，而他回答「不選」，所以最初的初選期程才那麼短，但實情其實不然，非但沒人問過他，此次總統初選期程也和先前差不多。但這次經過兩次延長，反而是有史以來最長的一次。

此外，針對有媒體報導蔡總統曾說她是現任總統，不可能和他的行政院長在公開場合進行政見辯論，一起談執政功過，賴清的表示，對於以往執政功過當然是共同承擔，他並不是針對或否定蔡英文個人，「至於辯論或政見會，因為我登記在先，總統在登記當下也應該思考這個問題」，但任何形式他都尊重，蔡總統的看法他都尊重。

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