航母殺手沱江艦 2021交艦 蔡總統宣示「國艦國造」將發光發亮

2019-05-24 11:35

〔記者李欣芳／宜蘭報導〕蔡英文總統今天上午到宜蘭主持「海軍高效能艦艇後續艦首艦暨快速布雷艇首艇建造開工典禮」，她強調，國防自主不能是「只聞樓梯響，不見人下來」，潛艦國造會有許多困難，但只要我們要有決心有勇氣去克服，而沱江艦這種已經舉世聞名的造艦成就，我們要讓它更為發光發亮，她並宣布沱江艦原型艦系統的調修今天開始量產，第一艘將在2021年年底完工交艦。

據悉，首艘沱江艦從2015年成軍以來，量產計畫何時展開，一直是國人關注焦點，今天的海軍高效能艦艇後續艦首艦，即是沱江級艦量產第一批首艘，首批3艘預定2025年左右完成建造，快速布雷艇4艘預定2021年完成建造。

蔡總統上午致詞時表示，還記得2016年時，沱江艦是她就任總統第一艘登艦的海軍艦艇，她和官兵弟兄姊妹一起繞出蘇澳軍港航行， 當下她就下定決心，要強化台灣的國防自主能力。

她說，去年沱江艦的研改和潛艦的設計，越過技術的瓶頸，她特別到海軍司令部宣示「新海軍啟航」。在她一再的要求下， 海軍也加速完成了「沱江艦」原型艦系統的調修，在今天開始量產，第一艘將在2021年年底完工交艦。不論是今天要動工的沱江艦、布雷艇，或是前陣子的潛艦廠動土，都是國艦國造，也是引領「新海軍啟航」，最好的實證。

蔡總統表示，沱江艦艦體小，但速度快、火力強，不僅是我們發展不對稱戰力最有效的兵力，更是台灣的精神象徵。我們的面積雖小，但在社會、經濟、文化的發展已經廣為全球所認同，我們有堅定的意志和強固的能力，來捍衛台灣的民主自由。

她說，今天來到這裡的第二個目的，是要來給龍德加油打氣。由龍德造船廠所承造的沱江艦是台灣之光，像是台灣的民主自由一樣，讓許多國家讚賞不已。

蔡總統說，沱江艦代表台灣精神，是台灣之光，而「龍德模式」不僅是國防產業發展的典範，也為我們所在的宜蘭，帶來新的產業和優質的就業機會。「我相信，龍德的產業發展和優質就業機會，也會為宜蘭帶來更多的繁榮發展」。

最後，蔡總統說，未來她會跟大家一起為宜蘭、為台灣打拚，面對國防安全和經濟轉型的挑戰，我們都要以「勇者不懼」的精神來面臨現在的挑戰。

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