遭昔日戰友楊秋興砲轟 韓國瑜：尊重他的發言

2019-05-24 20:32

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昔日戰友楊秋興，最近砲轟他參選總統根本沒有正當性，應該要快點退出初選，更指韓國瑜日前「Yes,I do」真的是「太噁心」，2019高雄國際旅展今天開幕，韓國瑜應邀參加，韓國瑜受訪仍以平常心回說，大家還是好朋友，尊重楊秋興的發言。

高雄國際旅展今天在高雄展覽館登場，主辦單位說，這次海內外共有超過520多個攤位，齊聚高雄展出，包括日本、韓國及中國都有許多攤位前來展出。

主辦單位說，其中，日本近鐵集團自鐵道創業來有100年歷史，是關西最大不動產集團，目前旗下除了運輸，已轉型以百貨流通、不動產、酒店休閒娛樂等150家關係企業，這次也來參加高雄旅展，旗下的「都酒店&度假村」酒店今年更改名稱，這是在改名後首度於台灣進行相關宣傳活動，要讓喜愛訪日的旅客有新的選擇，也吸引不少民眾詢問。

韓國瑜說，高雄能呈現多文化、多風貌的觀光旅遊元素，不論是好吃、好玩，命理、風水、醫療、軍事、宗教觀光，還有身心靈的休憩，所有旅客不論來自哪個國家，哪一個地區，在這裡都可以享受到所期待的旅遊，因此，身為高雄市長，他竭誠歡迎所有海內外來高雄展出的好朋友們，期望透過旅展，能讓旅遊業及大家更注意及更重視高雄。

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