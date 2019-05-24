立院三讀 派遣勞工禁「轉掛」、職災要派單位須負責

2019-05-24 19:06

〔記者陳昀／台北報導〕立法院院會今天三讀通過「勞基法部分條文修正案」，禁止企業將已面試錄取的勞工「轉掛」於派遣事業單位，並明定要派單位必須連帶負起職災派遣勞工的補償與賠償責任，違者最高可罰45萬元，提案立委劉建國表示，這是繼4月26日派遣勞工遭欠薪可請要派單位給付後，再度強化的「派遣勞工保障2.0法案」。

派遣業界常見「轉掛」樣態，用人企業自行面試勞工，合格後也在該企業上班並聽從指揮監督，用人公司卻將勞工「轉掛」到其他派遣公司名下，藉此規避雇主責任，而派遣公司則成了只撥給薪資、投保勞健保的「假雇主」。

這次「勞基法」三讀條文增訂第17條之1，明定要派單位不得在派遣單位與派遣勞工簽訂勞動契約前，有面試該勞工或指定特定派遣勞工的行為，當要派單位有「轉掛」行為時，派遣勞工可要求直接雇用為正式員工；同時增訂勞基法第63條之1，要求要派單位，應與派遣單位須連帶負起職災勞工的補償及賠償責任。

三讀條文明定，要派單位若有違法「轉掛」行為，或要派單位、派遣單位在勞工要求提出成為正職員工的要求後，給予解僱或降職的不利處分，可處9萬元至45萬元罰鍰。

提案人之一的民進黨立委劉建國三讀後上台發言表示，依據原法規，要派單位、派遣單位角色混亂，經常在勞工面臨職災、權利受損時，互相推諉責任，甚至要派單位會要求依約更換派遣勞工，導致勞工職業安全不受重視。

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