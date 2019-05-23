遭疑「沒收中執會」 卓榮泰「十場景」自清還原現場

2019-05-23 19:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對總統蔡英文陣營質疑民進黨主席卓榮泰昨中斷中執會對總統初選事宜討論，裁示下週三中執會再討論，是「沒收中執會」，卓榮泰今於臉書發文還原昨會議前後狀況指出，前行政院長賴清德提出「新方案」後，蔡營代表林錫耀現場表示，「新的狀況希望多一點時間思考與協調，建議下周再次召開中執會，並繼續研究手機比例與對比方式等問題」，獲得賴清德本人及其他人員的贊同，是雙方的具體共識。

賴清德昨於民進黨中執會中場休息期間赴黨中央，與卓榮泰及總統初選5人協調小組成員另闢會商，並當場提出他的「新方案」。中執會恢復開會後，卓榮泰隨即裁示請協調小組就新方案與雙方協調，下週三再開中執會處理，未處理中執委所提總統初選日程相關事宜提案，引發爭論。

卓榮泰指出，既然有人誤解會場實況，他只好還原現場，希望協調能繼續進行下去。他表示，在5/20第三次事務性協調會議，蔡陣營代表林錫耀提出能列席中執會，以利接受中執委詢問的請求，他表示接受並請中央黨部同仁邀請雙方代表列席，羅文嘉秘書長並向雙方代表提出，非常歡迎兩位參選人本人到場。

卓榮泰指出，22日中執會前，他分別邀請賴營代表林俊憲、蔡營代表林錫耀進到我的辦公室，當面告知中執會的討論會很冗長，以及中途他將宣布休息，並請雙方陣營及「5人小組」成員開會協商；當時柯建銘總召、羅秘書長也在場。

卓榮泰說，中執會會議休息後，他邀請林錫耀、林俊憲、「5人小組」成員陳菊秘書長、柯建銘總召、鄭文燦市長與陳其邁副院長、羅文嘉秘書長等人進入貴賓室進行協商。他先說明中常會及中執會慣例不會動用表決，而雙方各執己見的僵局，也似乎無法無異議通過共識決，乃請雙方陣營代表向兩位參選人說明前述狀況，並請示有無折衷方案。不久後，林俊憲向他們回報表示，賴院長本人馬上將要來到中執會。

卓榮泰指出，經過一段時間，賴院長本人到達貴賓室加入8人的討論，並提出一項新的建議。因為事出突然，他便請林錫耀盡速回報蔡總統此一新的發展，並安排秘書長辦公室讓蔡陣營代表得以妥善地進行即時的聯繫工作。

卓榮泰說，大約30至40分鐘，林錫耀重返協商現場，對他等8人表示，「新的狀況希望多一點時間思考與協調，建議下周再次召開中執會，並繼續研究手機比例與對比方式等問題」，獲得賴院長本人及其他人員的贊同，形成雙方的具體共識。當下我為求嚴謹，也再次重述並確認林錫耀所說的內容。

卓榮泰說，他隨即重回中執會場，對全體中執委如實轉述，會場中陳明文中常委短暫會議詢問後，無其他人再發言，宣布散會。

卓榮泰臉書全文： 既然有人誤解會場實況 我只好還原現場！ 希望協調能繼續進行下去⋯⋯ （場景一） 在5/20第三次事務性協調會議，蔡陣營代表林錫耀提出能列席中執會，以利接受中執委詢問的請求，我表示接受並請中央黨部同仁邀請雙方代表列席，羅文嘉秘書長並向雙方代表提出，非常歡迎兩位參選人本人到場。 （場景二） 5/22中午11:20我接到黃承國中常委來電，表示「林俊憲希望邀集『5人小組』開會」。我便立即連繫並請林於中執會前來到中央黨部詳細說明，結果是一場傳話的誤會，不再多述。 （場景三） 中執會前，我分別邀請林俊憲、林錫耀進到我的辦公室，當面告知：1.今天中執會的討論會很冗長；2.中途我將宣布休息，並請雙方陣營及「5人小組」成員開會協商；當時柯建銘總召、羅秘書長也在場。 （場景四） 中執會中，如同直播內容，20多名中執委連署提出一案，多位中執委討論激烈但無交集。於是，我詳細向全體中執委說明黨部自公告登記以來的作法、立場，並宣布會議暫停休息。 （場景五） 會議休息後，我邀請林錫耀、林俊憲、「5人小組」成員陳菊秘書長、柯建銘總召、鄭文燦市長與陳其邁副院長、羅文嘉秘書長等8人進入貴賓室進行協商。我先說明中常會及中執會慣例不會動用表決，而雙方各執己見的僵局，也似乎無法無異議通過共識決，乃請雙方陣營代表向兩位參選人說明前述狀況，並請示有無折衷方案。不久後，林俊憲向我們回報表示，賴院長本人馬上將要來到中執會。 （場景六） 經過一段時間，賴院長本人到達貴賓室加入8人的討論，經過瞭解詳細狀況後，他提出一項新的建議（請自行參考他昨日的臉書）。 （場景七） 因為事出突然，我便請林錫耀盡速回報蔡總統此一新的發展，並安排秘書長辦公室讓蔡陣營代表得以妥善地進行即時的聯繫工作。 （場景八） 大約30至40分鐘，林錫耀重返協商現場，對我等8人表示，「新的狀況希望多一點時間思考與協調，建議下周再次召開中執會，並繼續研究手機比例與對比方式等問題」，獲得賴院長本人及其他人員的贊同，形成雙方的具體共識。當下我為求嚴謹，也再次重述並確認林錫耀所說的內容。 （場景九） 隨即重回中執會場，對全體中執委如實轉述，會場中陳明文中常委短暫會議詢問後，無其他人再發言，宣布散會。 （場景十） 會議結束，賴清德前院長借用黨部記者室發言，羅秘書長即時對外說明該項發言不代表中央黨部立場，外界請勿誤會。並另以正式新聞稿澄清。 #會開太久會休息雙方事先都知道 #接受建議在場同意何來沒收會議 #語氣堅定表明黨部立場是我責任 #借開記者會非黨部立場確有不宜

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