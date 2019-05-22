民進黨中執會無結論散會 總統初選日程事宜下周三再戰

2019-05-22 19:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今討論總統初選日程等事宜案，由於前行政院長賴清德於中場休息時現身中央黨部，並拋出「只要蔡總統在民調贏過韓國瑜，他會無條件支持蔡英文」的新方案，黨中席卓榮泰在下半場會議開始表示，盼就新提出的方式和還存在的問題，請總統初選五人協調小組再協調，下週三（5月29日）再開中執會，隨即宣布散會。由於今天未處理任何相關議案，會議結論，包括總統初選日程及民調執行細節等，都還要等到下週三討論。

民進黨中執會討論總統初選選務相關事宜首次開放直播。除了黨中央提出黨中央規劃草案，6月10日至14日民調，也有中執委提出三項提案，包括修改民調辦法，民調納入50%手機，及對比式民調與國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲對比，6月10日至14日民調。

上半場會議將近兩個小時討論，中執委各自陳述意見，除了賴清德子弟兵中執委林俊憲外，多數中執委支持修改民調辦法。卓榮泰則在發表一份措詞強硬的發言，表達不同意修改民調辦法後，隨即離席，中執會宣布休息。

休息時間，賴清德現身黨中央9樓，與五人小組與蔡陣營代表等進行密商，賴清德並拋出一項新方案。賴清德會後也說明，他來提出一個新方案，只要蔡總統在民調贏過韓國瑜，他會無條件支持蔡英文。

民進黨秘書長羅文嘉會後說明，卓主席希望不要動用到表決，因為民進黨向來在中執會沒用過表決，在休息過程中，特別請總統蔡英文總統與賴清德的列席代表進行討論，也同時請雙方代表詢問雙方當事人，能否對現況與僵局提出看法。

羅文嘉指出，在分別聯絡後，賴清德表示他願意親自和五人小組與主席一起討論，也談了他的看法。蔡總統代表也嘗試和蔡總統聯繫，並說明賴清德所提出的建議，想聽聽看蔡總統有何看法與回應。

羅文嘉表示，因事出突然，所以花了很多時間做聯絡和聯絡，因此還需要一週的時間，讓賴的建議給蔡總統和五人小組討論。原則上希望在6月10日進行民調不變下，下週三再開中執會，就賴清德的提議看能否可行進行討論。

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