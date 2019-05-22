蔡英文陣營重批卓榮泰偏袒 阮昭雄：沒收民主機制

2019-05-22 21:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於民進黨中執會今日議而未決，蔡英文陣營發言人阮昭雄發表五點聲明，並將矛頭指向主持會議的民進黨主席卓榮泰；阮昭雄說，卓榮泰突然中止會議，讓今天中執會沒辦法決定初選的期程與方式，造成期程的延宕，這無異於「沒收中執會」、「沒收民主機制」。

阮昭雄說，今天中執會透過網路直播，讓國人看到民進黨的民主精神，而今天二十幾名中執委之所以提出三人對比式民調的方案，是基於選戰最可能發生的真實狀況，也是要為民進黨找到2020最有可能勝選的候選人。卓主席可以有個人意見，但主席主持會議，有責任讓中執會的討論順利進行，而不是阻止中執會的討論。

阮並說，今天中執會對此提案已經討論很久，眼見也即將要有結論，但卓主席的議事主持，突然唸完預先準備好的稿子後中止會議、關掉直播，留下錯愕的中執委跟超過三千名收看網路直播的網友，也讓今天中執會沒辦法決定初選的期程與方式，造成期程的延宕，這無異於沒收中執會，沒收民主機制。

其次，阮昭雄說，令人錯愕的是，在會議中止後，前行政院長賴清德突然現身中央黨部，向卓主席提出他的方案。如果賴前院長有相關主張和方案，在協調期這麼長的時間，應該可以在協調期提出，或者循中執會提案的管道，讓中執會充分討論，而非用這種方式提出。更令人驚訝的是，賴前院長竟然還在中執會散會後，在黨中央召開記者會，訴求他的新方案。卓主席強行中斷中執會的討論，讓單一方候選人趕來提案，並在黨中央正式召開記者會。這樣的偏袒，難道不會被質疑初選辦理的公正性嗎？

阮並提出第三點說，賴前院長方面一直批評中執會修改遊戲規則，但在今天會後的提案，不也正是改變規則嗎？為何二十幾名中執委提出方案是改變遊戲規則，而賴前院長提出方案就不是？

第四，阮昭雄說，對於賴前院長的提案，我方的態度是：協調期已經結束，今天中執會的民主程序已有趨近共識的方案，就是三人對比、民調納入手機，一切應回歸黨的民主機制來決策，雙方公平競爭，贏就是贏、輸就是輸，不需要誰讓誰。

阮昭雄最後並說，蔡總統在協調期時，尊重五人小組的協調，但從來沒有見到賴陣營任何提案。今日協調期已經結束，也走到中執會的程序，蔡總統也完全尊重中執會的決議。所以總統的態度很清楚，作為黨員，尊重黨內民主機制，靜待中執會作成最後決議。

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