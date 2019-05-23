力挺台灣參與WHO 美參院外委會無異議通過法案

2019-05-23 07:03

要求國務卿協助台灣重獲WHO觀察員

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院外交委員會（Committee on Foreign Relations）今天通過由參議員殷霍夫（James Inhofe）和梅南德茲（Robert Menendez）提出支持台灣參與世界衛生組織（WHO）的法案，要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位。

艾薩：2300萬人應該要有發言權

台灣遭世界衛生大會（WHA）第3年拒於門外，但國際友人輪番站出來力挺。大會發言階段，共有美、法、德、英、日、加、澳、紐等8個理念相近國家與14個友邦，以直接或間接表述，為台灣參與仗義執言。美國衛生部長艾薩（Alex Azar）也在會上挺台發言，「我們認為最重要的是，2300萬人應該要有發言權。」

若台灣未能獲邀出席 國務卿須提報告

法案指出，台灣從2009年以觀察員身分參加世界衛生大會活動，但2016年總統蔡英文上任後，國際空間遭到中國打壓，當年世衛大會邀請函姍姍來遲，2017年、2018年未能接獲世衛大會邀請。法案要求美國國務卿應支持並協助台灣參與世界衛生大會。若是台灣未能獲邀出席，國務卿必須提交報告說明。

這項法案在參院外委會無異議表決通過

《中央社》報導，這項法案今天在參院外委會上無異議表決通過。法案由參議員殷霍夫與梅南德茲在今年1月29日提出法案，法案獲得柯寧（John Cornyn）、盧比歐（Marco Rubio）、布瑟曼（John Boozman）、凱西迪（Bill Cassidy）、藍福特（James Lankford）、馬基（Ed Markey）、布朗（Sherrod Brown）、曼欽（Joe Manchin）等跨黨派參議員連署。

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