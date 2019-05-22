台美重量級會談！美衛生部長：雙管齊下挺台參與WHA

第72屆世界衛生大會（WHA）在20日開幕，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）除了在會中力挺台灣，並且與衛福部長陳時中舉行會談。（圖擷取自U.S. Mission Geneva臉書）

2019-05-22 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕第72屆世界衛生大會（WHA）在20日開幕，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）除了在會中力挺台灣，並且與衛福部長陳時中舉行會談，艾薩強調在以美國部長身分外，也願意用個人身分為台灣發聲。衛福部臉書也特別貼文說，這是一場超重量級雙邊會談。

艾薩20日在大會上表示，美國支持台灣取得先前在世界衛生大會所享有的身分，「我們認為最重要的是，2300萬人應該要有發言權，能夠在這裡看到大會的歷程，並在適當的時候參與其中，這個做法與過去一致。」

美國衛生部聲明指出，日內瓦時間21日，艾薩與台灣衛福部長陳時中與行會談，艾薩對台灣沒有被邀請以世衛大會觀察員身分出席一事表達遺憾，艾薩前一天在全體會議上也提及此事，雙方還一起討論全球健康和健保相關問題。

《中央社》報導，陳時中在會談時感謝艾薩在大會上的挺台發言，艾薩則表示會繼續為台灣發聲，不僅以美國部長的身分，也會以個人身分雙管齊下與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）極力溝通，艾薩強調會以個人力量支持台灣，是一個價值觀的問題。

陳時中表示，雙方會談氣氛相當好，談到健保問題時聊開了，整整談了半小時，讓美方很有興趣，讓他感到很自豪，艾薩還說台灣制度上有很多可以學習，特別是台灣的健保制度，台灣不會將窮苦民眾鎖健保卡，欠費仍可慢慢繳，另外有台灣的健保雲資料上傳機制，艾薩覺得這是在美國做不到的。

艾薩表示，會繼續為台灣發聲，不僅以美國部長的身分，也會以個人身分雙管齊下與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）極力溝通。（圖擷取自U.S. Mission Geneva臉書）

衛福部長陳時中與美國衛生部長艾薩與行會談。（圖擷取自Secretary Alex Azar推特）

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