連續3年被拒參加WHA 台灣在日內瓦展開積極宣傳攻勢

2019-05-18 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國強力打壓下，台灣連續第3年未收到世界衛生大會邀請函，目前台灣正在瑞士日內瓦展開積極宣傳，大型廣告「台灣可以幫忙」（TAIWAN CAN HELP）登在重要國家衛生部長下榻的五星級飯店，以及電車、公車和觀光三輪車上，致力彰顯台灣貢獻國際的實力。

世界衛生大會（WHA）下週將登場，駐日內瓦辦事處近期在當地公車刊登廣告，透過Taiwan Can Help等標語表達台灣爭取參與WHA的訴求。（中央社）

《中央社》報導，第72屆世界衛生大會（WHA）將在瑞士日內瓦5月20日至28日舉行，日內瓦火車站、電車，行經聯合國日內瓦總部的公車上，以及重要國家衛生部長下榻的五星級飯店，都可以看到特別的台灣形象廣告。廣告上一位來自台灣路竹會的女性義診人員，在馬達加斯加義診期間，側身與窗外的女童們相視而笑，廣告上寫著「台灣可以幫忙」，呼應WHO的「全民均健」（Health for All）標語。

台灣在日內瓦展開積極宣傳攻勢，在重要國家衛生部長下榻的五星級飯店，同時也是世界衛生組織（WHO）高層洽談要事之地外，豎立大幅的TAIWAN CAN HELP看板。（中央社）

報導提到，台灣連續第3年被WHA拒於門外，台灣今年在日內瓦發動的國際文宣戰，是近3年來最強，第二波文宣攻勢將待衛福部長陳時中18日抵達後展開。陳時中今年在日內瓦的部長箱型座車也與以往不同，整台車貼上客家花布圖案，同樣寫著Health for All及TAIWAN CAN HELP標語，這輛車將載著陳時中拜訪各國部長及重要人士會談。

另外，日內瓦的觀光三輪車（TAXI BIKE），台灣也特地在整車製作廣告，當三輪車載著觀光客前往各處景點時，Health for All及TAIWAN CAN HELP的台灣形象，也跟著移動宣傳。除了文宣之外，民團印製了4國語言文宣，訴求中國不能代表台灣、台灣願意為全世界貢獻、民主人權不該被忽略等，將在人潮聚集的日內瓦湖畔發放。

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