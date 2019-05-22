柯文哲8月才答是否選總統 王世堅：現在講經不起檢驗

2019-05-22 23:08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受網路媒體ETtoday新聞雲專訪表示，八月才宣布是否選總統，看在台北市議員王世堅的眼裡，相當不以為然，認為柯就是想撿便宜，王世堅表示，柯文哲的聲量已經下跌，不好感度已超越好感度，現在宣布參選只會雪上加霜，所以才要挑選有利的時機。

王世堅說，現在藍綠參加初選的人都受到監督，柯文哲目前經不起檢驗，只想享受社會對的關注，所以才會一直拖，不過選不選都已經沒差，因為每天都在選，樂得把所有市政資源都拿來打造政治舞台，「這就是我要求他要和市民道歉的地方。」

王世堅表示，參選總統是柯文哲的權利，但要把市政做好才有資格參選，這五年來柯文哲就是搭霸王車，吃定選民一騙再騙。

目前藍綠都將柯文哲納入民調，但柯文哲今早反問「萬一我不參選怎麼辦」、「是不是初選民調全都要重來？」王世堅認為，柯文哲就是喜歡把社會大眾當「盤子」，但藍綠都不是省油的燈，人家有專業的政治判斷，認為兩黨把柯納入，是抬高柯的身價，柯也往臉上貼金，其實自己很高興，自我膨脹也是柯文哲運用的一貫手法。

柯文哲還自喻和德川家康一樣等時機，王世堅相當不以為然，認為柯文哲是在鬼扯文史，想證明肚子裡有墨水，其實人文素養奇差無比，也無中心思想核心價值。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法