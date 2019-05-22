爭辯機場案反被韓國瑜嗆 高閔琳：不要對高雄市政隨便

2019-05-22 20:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前提出在彌陀興建大機場構想，遭彌陀在地議員高閔琳提「五大不可行」打臉，韓國瑜受訪時反嗆「隨便她！」；高閔琳今嚴正提醒韓國瑜「高雄市政不能隨便」，尤當政策直接衝擊市民生存居住權益，市長應向全體市民講清楚說明白！

高閔琳昨批評韓國瑜在彌陀蓋國際大機場構想，提出「兩萬彌陀人集體大遷徙」，還要面對「國防空軍演練空域和噪音防制」、「彌陀及永安養殖漁業與漁民生計」、「台電興達發電場和中油天然氣液化廠座落飛安疑慮多」、「環境保護與生態衝擊大」等五大不可行理由。

她今天加碼指出，行政院已於去年2月正式核定252億元，推動「高雄國際機場2035年整體規劃」，將提升既有位於小港的高雄國際機場，未來將作為新南向政策發展基地，至2035年時旅運量估算可望成長至1023.5萬人次規模。

高閔琳質疑，韓市府幕僚團隊具有許多交通專才，副市長葉匡時更曾任交通部長，難道不知道行政院去年已核定「高雄國際機場2035年整體規劃」？既有國際機場2035整體規劃案，韓市長還堅持要徵收全體兩萬彌陀人的家園和土地、來興建彌陀國際大機場，難道是經過財團有指示？還是高人、風水師指示？

高閔琳表示，高雄確實有飛航和擴充機場之需求，遲至2017年中央與地方政府均無任何解決對策；因而在2017年5月連署議員張勝富提出濱海機場提案，除基於關心在地選區之區域發展、分散飛航航班需求，也是認為高雄市政府應積極向中央表達高雄迫切的需要，要求市府向中央行政院提請包括「具體選址」與「可行性」的評估案，並請行政院儘速同意推動。

她補充說，正是在議員提案為地方發聲，中央聆聽地方與各方意見後於2017年底方才完整提出計畫、2018才正式核定計畫和經費。

中央既然已確定不另外選址，也確定投資252億元提升小港高雄國際機場的大計畫，當然也早就不需要另行闢建彌陀國際大機場，時空背景已不同，要請韓市長和韓粉與時俱進、更新資訊、掌握高雄市政現況，停止惡意去脈絡化的抹黑辱罵。

她痛批韓國瑜「與其老是嘴砲發大財，不如腳踏實地去做事」，認為韓市長無心高雄市政、滿腦都在選總統，請不要對高雄人隨便，更不要對彌陀人隨隨便便！

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