尋求客家鄉親支持 賴清德到竹縣拜義民爺

2019-05-21 21:50

［記者黃美珠／新埔報導］民進黨下屆總統黨內初選參選人賴清德爭取初選勝出，今天下午到新埔義民廟參拜義民爺！他細數在任行政院長時對客家族群所做過的多項貢獻，希望「現在」能發揮客家硬頸精神，勇敢面對初選的種種困難，也希望結合大家力量一一化解，贏得初選勝利。

賴清德還說，請大家支持他，他一旦能取得民進黨的代表權，有絕對信心在明年總統大選一定會得到最後的勝利，跟大家一起努力建設台灣。

新竹縣鄉親則以「阿德不孤單、基層給抱抱」、「搶救初選、搶救民主」，或是「賴總統，凍蒜！」等口號給予支持和鼓勵。

賴清德到義民廟參拜後，跟在場鄉親說，他非常虔誠恭祝義民爺神威顯赫，義民廟香火鼎盛，保佑台灣風調雨順國泰民安，也保佑新竹、新埔、乃至全台各縣市都能平安、所有客家鄉親和善男信女都能美滿幸福、事業順利、大家賺大錢。

賴清德說，大家看義民廟外面的牌樓：義民爺是「義以教民」，而他為了台灣是「義無反顧」，大家今天來是「情義相挺」，他希望能夠共同努力，把台灣建設得更好，讓人民可以安居樂業。客家義民的精神是台灣非常珍貴的國家文化資產，來參拜也了解到「義以教民」的意思。

隨後他話鋒一轉談初選，一度脫口而出「我也希望未來」，但像是頓悟般立刻改口說「我、我希望現在啦！」接著強調希望能發揮客家的硬頸精神，在初選雖然碰到許多困難，他都會勇敢面對，也希望結合大家的力量一一化解，贏得民進黨初選的勝利。

他直言，來參拜也是讓客家的鄉親能夠知道他對客家文化的重視，並細數他在閣揆任內推動客語深耕計畫，推廣客家文化，致力讓客家地區的公部門能用客語為民服務，以及修訂了客家基本法，把客語列為國家語言予以保護。

今天到場給予賴清德祝福或支持的鄉親有：民進黨新竹縣議員吳傳地、張珈源、縣黨部主委彭瑞德，3名行政院政務顧問張福普、黃源慶、蘇仁鑑。還有無黨籍新埔鎮長林保祿、前民進黨縣議員林昭錡跟張木海、義民廟董事長徐德馨以及多名當地的里長等。

徐德馨並致贈「平安茶葉」給賴神，祝福他可以心想事成、美夢成真。

林保祿說，賴清德當院長到過新埔2次，曾經下鄉來了解地方建設的需要，很阿殺力就給新埔1000萬補助款。他認識到的賴清德是做事認真、負責任的人。他覺得賴清德不是喜歡當總統，而是想要幫台灣的忙才要來當總統，所以他祝福賴清德可以高票當選，帶領台灣走更遠的路！

張珈源說，賴清德就任閣揆後首日第1個行程就是來參拜義民爺，且給新竹縣很多的建設補助。在現在賴清德最需要溫暖的時候，今天新竹縣議會僅有的2席議員都到場來替他加油打氣。

吳傳地說，賴清德從立委、台南市長再到行政院院長所有的政績大家都看得到，不像剛選上高雄市長的韓國瑜什麼都沒做，他就要選總統！相反的，賴清德這次能夠挺身而出，是台灣未來的希望。

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