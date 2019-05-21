尋求客家鄉親支持 賴清德到竹縣拜義民爺

［記者黃美珠／新埔報導］民進黨下屆總統黨內初選參選人賴清德爭取初選勝出，今天下午到新埔義民廟參拜義民爺！他細數在任行政院長時對客家族群所做過的多項貢獻，希望「現在」能發揮客家硬頸精神，勇敢面對初選的種種困難，也希望結合大家力量一一化解，贏得初選勝利。
賴清德還說，請大家支持他，他一旦能取得民進黨的代表權，有絕對信心在明年總統大選一定會得到最後的勝利，跟大家一起努力建設台灣。
新竹縣鄉親則以「阿德不孤單、基層給抱抱」、「搶救初選、搶救民主」，或是「賴總統，凍蒜！」等口號給予支持和鼓勵。
賴清德到義民廟參拜後，跟在場鄉親說，他非常虔誠恭祝義民爺神威顯赫，義民廟香火鼎盛，保佑台灣風調雨順國泰民安，也保佑新竹、新埔、乃至全台各縣市都能平安、所有客家鄉親和善男信女都能美滿幸福、事業順利、大家賺大錢。
賴清德說，大家看義民廟外面的牌樓：義民爺是「義以教民」，而他為了台灣是「義無反顧」，大家今天來是「情義相挺」，他希望能夠共同努力，把台灣建設得更好，讓人民可以安居樂業。客家義民的精神是台灣非常珍貴的國家文化資產，來參拜也了解到「義以教民」的意思。
隨後他話鋒一轉談初選，一度脫口而出「我也希望未來」，但像是頓悟般立刻改口說「我、我希望現在啦！」接著強調希望能發揮客家的硬頸精神，在初選雖然碰到許多困難，他都會勇敢面對，也希望結合大家的力量一一化解，贏得民進黨初選的勝利。
他直言，來參拜也是讓客家的鄉親能夠知道他對客家文化的重視，並細數他在閣揆任內推動客語深耕計畫，推廣客家文化，致力讓客家地區的公部門能用客語為民服務，以及修訂了客家基本法，把客語列為國家語言予以保護。
今天到場給予賴清德祝福或支持的鄉親有：民進黨新竹縣議員吳傳地、張珈源、縣黨部主委彭瑞德，3名行政院政務顧問張福普、黃源慶、蘇仁鑑。還有無黨籍新埔鎮長林保祿、前民進黨縣議員林昭錡跟張木海、義民廟董事長徐德馨以及多名當地的里長等。
徐德馨並致贈「平安茶葉」給賴神，祝福他可以心想事成、美夢成真。
林保祿說，賴清德當院長到過新埔2次，曾經下鄉來了解地方建設的需要，很阿殺力就給新埔1000萬補助款。他認識到的賴清德是做事認真、負責任的人。他覺得賴清德不是喜歡當總統，而是想要幫台灣的忙才要來當總統，所以他祝福賴清德可以高票當選，帶領台灣走更遠的路！
張珈源說，賴清德就任閣揆後首日第1個行程就是來參拜義民爺，且給新竹縣很多的建設補助。在現在賴清德最需要溫暖的時候，今天新竹縣議會僅有的2席議員都到場來替他加油打氣。
吳傳地說，賴清德從立委、台南市長再到行政院院長所有的政績大家都看得到，不像剛選上高雄市長的韓國瑜什麼都沒做，他就要選總統！相反的，賴清德這次能夠挺身而出，是台灣未來的希望。
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民進黨下屆總統黨內初選參選人賴清德今天在義民廟爭取客家票支持，強調希望「現在」能發揮客家的硬頸精神，勇敢面對初選種種困難，並結合大家的力量予以一一化解，贏得初選勝利。（記者黃美珠攝）
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民進黨下屆總統黨內初選參選人賴清德（右2）今天參拜新埔義民廟。（記者黃美珠攝）
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義民廟董事長徐德馨（右3）致贈「平安茶葉」給賴清德，祝福他可以心想事成、美夢成真。（記者黃美珠攝）
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賴清德拿義民廟外牌樓「義以教民」（遠處）發揮，說他為了台灣是「義無反顧」，大家今天到場者是「情義相挺」，他希望能跟大家共同努力把台灣建設得更好，讓人民可以安居樂業。（記者黃美珠攝）
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新竹縣的鄉親用「阿德不孤單、基層給抱抱」、「搶救初選、搶救民主」迎接賴清德，給予加油打氣。（記者黃美珠攝）