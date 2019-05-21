賴清德初選輸任副手？ 蔡英文：目前「還是認為是好的選項」

2019-05-21 20:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選爆出火藥味，前行政院長賴清德今日上午在廣播專訪認為並未承諾蔡英文總統不參加初選，質疑蔡總統說謊，蔡英文今日傍晚接受廣播專訪再度回應，這是因為各自解讀，講說謊是太重了。被問到在初選前有無思考過「蔡賴配」時，蔡英文先是說，這是蠻自然的選項，但被追問為何不積極些時，蔡說這故事...嘆了一口氣後就不沒有再回應。

主持人還問到如果賴清德在初選失利，會不會選賴擔任副手？蔡英文先是說，這不是她一個人的事，應著眼於最高勝選的選項，而目前「還是認為是好的選項」。

主持人再問如果「萬一」蔡英文初選輸了，蔡馬上回答：「現在不談萬一」。

被問到與賴清德有何不同時，蔡英文認為，她做總統比較有經驗，過去三年雖然碰到很多挑戰，但現在已把國家建設基礎打好，總統這工作確實需要一些歷練，在外交及兩岸事務更是如此，她從1990年代晚期進入國安會後一直在這領域，歷練應該是最完整。

談到兩岸政策，蔡英文並說，過去三年她很謹慎處理兩岸關係，國際上沒有人說我們挑釁，對台灣的信賴度是強化的，保護台灣主權執政者需要有堅強的意志，但更要有方法集結國際上最大支持力量。

至於賴清德自認在決斷力及執行力較強。蔡英文則指出，有時為求明快，反而沒有顧及到細節，造成本來利益良善卻出現負面衝擊，政治並沒有絕對明快與執行力，要看當時情況與複雜度。

對於初選開始出現火藥味，蔡英文強調，這是民進黨支持者最擔心，也都希望雙方克制一點，在被問到是否初選延長破壞遊戲規則時，蔡澄清，這是不了解民進黨決策機制與生態，黨的決策最重要就是中常會與中執會，加上每一年定期召開的全代會，絕對沒有蔡英文改機制這件事，中常會及中執會在初選的核心思想，就是希望能集結最大戰力，並且在這過程不要傷了和氣。

至於延長是否對蔡英文初選有利？蔡則認為，總統選舉是大事，關係到國家未來幾年，政黨初選過程尤其是總統本來就是謹慎的過程，也要有足夠時間讓黨及民眾有思考過程，讓候選人被社會觀察及檢驗。

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