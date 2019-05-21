小英曝316前曾一起晚餐 賴清德：她沒問過我「要不要選總統」

2019-05-21 17:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前行政院長賴清德今天在新竹縣表示，針對外界指他「沒有誠信」的謠言，都不是事實，他強調無論是黨內人士還是總統，都不曾詢問他是否選總統，「經過澄清之後，請大家不要再惡意的用錯誤的訊息再來攻擊我」。

對於媒體訪問，早上質疑總統或幕僚說謊，總統府稍後發表四點聲明回應。賴清德下午重申，3月16日之前或是去年11月24日之後，黨內有人來詢問他是否選總統，請公布到底是誰？什麼時候？什麼地點？另一個謠言，提到「總統3月中旬曾到台南市和我見面，曾親口問他，我跟她說我不選」，以上這些都不是事實，但這樣的謠言在網路上甚至電視台節目上還公然講，所以今天媒體訪問他，他做了一個澄清。

賴清德說，「總統的答覆可以證明，3月8日我們的確有見面，我也請總統吃晚餐，但是席間她從來都沒有問過我要不要選總統，自然而然我就不會去答覆她，要不要的問題。」所以他希望經過澄清之後，大家不要再惡意的用錯誤的訊息攻擊他。

蔡英文今天赴台船參加中鋼自由輪命名典禮時提到，她在316立委補選前幾天，曾在台南與賴清德晚餐，當時曾告訴他 ，「清德，2020年這一局，我們兩人最關鍵，你如果將來要做什麼，兩人要先坐下來談一談。」當時賴清德的回答是等3月16日補選後再說。

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