蔡、賴陣營對初選期程有異議 卓榮泰說出公道話...

2019-05-19 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕針對民進黨總統初選期程是在5月底定案？還是另有時間？兩組參選人馬總統蔡英文、前行政院長賴清德陣營看法不同。對此，民進黨主席卓榮泰今晚表示，秘書長羅文嘉和蔡、賴陣營代表說的都沒有錯，是各自立論基礎及所抱期待有所不同。

針對民進黨總統初選期程的問題，卓榮泰在19日晚間於臉書表示，「我要說一句公道話」！黨秘書長羅文嘉、蔡陣營代表、賴陣營代表說的並沒有錯，不過各自立論基礎及所抱期待有所不同而已。

卓榮泰指出，大家必須先記得，5月1日中常會新聞稿決議第二點：「...時程按報告案內容再與雙方參選人進行協調。」而所稱「報告案內容」可見諸於附件，載明「5月27日（ㄧ）至5月31日（五）執行總統初選民意調查」。因此目前民黨中央唯有的時程就是在五月底完成初選民調，若退一步來說，未來雙邊未能達成新的協調結果，黨中央就以該時程進行規劃。

卓榮泰說，賴陣營提到應該在5月底完成民調，是基於黨中央於5月1日提出的報告案，其中規劃的民調完成時間確實是在五月底，因此賴陣營所說的並沒有錯。而蔡陣營所謂6月10日至14日進行民調，係基於雙方未來就政見會、對比方式及手機納入民調之比例等事項之共識，推算進行時程而同意於該時段進行民調，因此蔡陣營所說的也沒有錯。

卓榮泰提到，至於羅文嘉所表達的是，5月17日雙方就民調時程、對比方式、手機納入民調比例應保留討論，並配套處理，不能逕予分割的前提下，暫訂民調時間為6月10日至14日，所說的當然也沒有錯。

卓榮泰強調，雙方乃基於規劃基礎及未來協調期待有不同的表達方式，並無任何錯誤，也不希望造成外界誤解。「我們都期待能在5月22日中執會前有更多的進展，若是協調未能如預期，黨中央唯能備妥5月1日通過的選務工作日程報告案送請決議，公平公正辦理總統提名初選」。

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