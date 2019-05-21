上館長直播 朱立倫：為國民黨說話

2019-05-21 12:38

〔記者林良昇／台北報導〕正在角逐國民黨總統提名的前新北市長朱立倫昨晚和網紅「館長」陳之漢進行直播，朱立倫今在臉書上發文表示，他上陳之漢的直播是澄清館長與「館粉」對國民黨的誤解，為國民黨說話。

朱立倫在臉書上發文表示，昨天他與館長面對面，親自謝謝館長一直以來，對新北市的付出與貢獻。他知道，最近館長跟國民黨，非常「不對盤」，但他認為，館長是講道理的人，如果館長有誤解的地方，他也希望能夠幫忙澄清，相信館長有「被挑戰」的度量。

朱立倫說，對於「九二共識」，他以一首歌「我們不一樣」來解釋，確實到目前為止，兩岸有太多的不一樣，我們堅持自由民主的中華民國，對岸則有對岸的想法。兩岸需要交流，才能避免磨擦與隔閡。

朱立倫強調，國民黨堅決反對一國兩制，也賭爛共機繞台，但是國民黨與民進黨的不同，就在於國民黨會盡洪荒之力，確保下一代的安全和幸福。他認為無論台獨或賣台，都是在傷害台灣。

對於自經區，朱立倫則指出，民進黨有太多的假消息。如果自經區可以「洗產地」，那為什麼前行政院長賴清德還要「全台灣自經區」？

朱立倫認為，高雄市長韓國瑜帶職參選，是因為大家都期待「最能贏」的人，是因為朱立倫還不夠「強」！他會努力讓自己從「最適合」變成「最強」。

朱立倫最後說，他不知道這些澄清，館長、「館粉」們能不能接受，但他希望把握每一個機會，為國民黨說話，為同志說話。

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