顏純左建議不提名賴惠員 賴：相信黨中央會做最公正決定

2019-05-21 12:41

〔記者王涵平／台南報導〕台南立委第一選區民進黨初選爭議未決，參選人顏純左今建請中央不提名賴惠員，強調初選涉入賄選已違反民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，未來民進黨如何面對選民。對此賴惠員則回應，相信黨中央和中執會一定能基於團結和相關法律規範之準則，做出最公正、最正確的提名。

第一選區民進黨初選參選人包括現任立委葉宜津、前南市副市長顏純左、前南市議員賴惠員與前農委副主委李退之。

顏純左表示，賴惠員利用側翼組織媒體攻擊其他3位參選人，用惡質的抹黑手段打擊其他人，3方回應後竟變成是3人打1人。中央絕對不願意看到初選是這樣的情況，如果未來都用互相攻擊、互揭瘡疤的方式，不僅破壞團結也將使民主價值開倒車。

其次，賴涉賄選的事件，萬一中央提名後，又要面對起訴，將如何面對堅持清廉參選的民眾？如何維持民進黨的精神？

他說，中央黨部的規定，民調得勝不是提名的依據，必須有各方面參考的價值，經由3位參選人和第一選區選民共同的心聲，目前參選同志違紀案件，不僅在中央中評會、尚在法院審理中，也有人檢舉到監察院，只要有任何1件違紀、違法的事件，中央勢必又要重來一次初選，並非大家想要看到的結果。希望黨中央承擔責任，籲請卓榮泰主席與各位中執委慎重思考。

顏純左重申並非輸不起，此次不僅是個人，而是代表3位參選人，以及多數的民進黨民眾和台南第一選區的選民，包括5月9日台南市黨部執委會也無異議通過「希望中央黨部暫緩提名」，希望中央可以聽到地方的心聲。

賴惠員則表示，她相信黨中央和中執能秉持相關法律規範和基於團結，會做出最公正、正確的提名。

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