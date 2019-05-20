六四30年 王丹喊話：期待蔡、賴有所表達

2019-05-20 21:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕今年逢中國六四天安門事件30週年，六四學運領袖、華人民主書院董事王丹今天表示，很期待總統蔡英文和前行政院長賴清德對六四30週年有所表達，「作為台灣未來民主保衛者這是理所應當的」。

台灣民主基金會與華人民主書院今天下午舉辦「六四30週年談中國對民主人權之威脅」座談會，探討在天安門30年之際，中國政府對民主與人權的威脅仍持續擴大，包括對台灣獨立地位的脅迫、新疆與維吾爾宗教與種族迫害、香港佔中案下對一國兩制的破壞、中國內外NGO與異議人士的打壓以及對中國社會全面的控制，皆顯示六四是持續發生的問題。

王丹在提問環節時說到，很期待看到蔡英文和賴清德「對六四30週年有所表達」。他說，目前為止沒有，他還在期待，因為「作為台灣未來民主保衛者這是理所應當的」，至於國民黨參選人他則是沒有期待。

王丹針對台灣民主如何防護一事回答說，他對於蔡總統到目前為止所作的政策和態度都非常支持，但他強調，不論政府做多少，都是在於國家層面，而以今天中國國力和台灣國力對比，再怎麼做都是有限，遑論專制政府更容易做，這是台灣民主化後面對中共威脅的天生劣勢。

因此王丹強調，保衛民主不能依靠政府，「不是問蔡政府能為台灣做什麼，而是台灣人自己能為保衛台灣民主做什麼？」王丹說，如果大部分台灣人還是覺得發大財最重要，那大可直接投降，畢竟發大財最重要；而相對的，如果台灣人對於主權、尊嚴和人權等價值，看得比發大財更重要，那「中共根本無從滲透」。

王丹結語認為，對於守住民主而言，「人民提升防範意識比要求政府做什麼更重要」。

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