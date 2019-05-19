封從德：現還在哭六四 卻未想如何結束專制

2019-05-19 13:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「六四事件30週年研討會」第二天議程今日在台灣大學進行，「六四」學運領袖封從德今日出席會議時表示，各界今天還是在「哭」六四，卻未想過如何結束專制，「翻了小山頭就趕緊回來，就永遠過不了專制的大山阻礙」，且各界的民意與思維，都還沒想過怎麼成功。

封從德今日上午受邀出席「六四事件30週年研討會」，他表示，1989年「六四」的失敗來自無知，他認為，應透過「孫中山思想」回歸中國道統，把中國最好的傳統文明，與現代化發展結合再一起的孫文思想，建立新的道統，並回歸中華民國1946年於南京實施的憲法，藉由大規模民變促使兵變，否則這條路會相當漫長。

封從德認為，未來中國會面臨二個方向的抉擇，一個是「民國化」，一個則是「蘇聯」的道路、普廷化，如今天起，中國應走自己的道路，而非蘇俄的路。

不過會場也有聽眾質疑，「民國」是否是指蔣介石的「威權民國」？封從德回應說，民國道統最終在台灣實現，國民黨雖為威權體系，最終仍依照孫中山的想法走向憲政，且透過在台灣實踐的縣政，至少代表此制度適合華人社會。

前中國北京大學教授夏業良則指出，對於「六四事件」是否存在，中國可把一代記憶都抹殺，這是很可怕的後果，六四事件後，中國官方盼透過集體記憶改造，先「集體失憶」，後來再把記憶完全抹掉。在屠殺事件發生後，官方媒體先是稱此為「反革命暴亂」，過沒多久就改稱「動亂」，再後來就變「風波」，接著就完全不提，中國中學生教科書也已不提此事。

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