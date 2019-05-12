六四紀念活動 籲總統候選人對中國民主人權表態

2019-05-12 11:48

〔記者謝君臨／台北報導〕中國六四天安門事件迄今已30年，而今中國民主化仍遙遙無期，由於香港已喪失自由，六四國際研討會今年移師台灣，並將於5月18日至6月4日間，舉辦一系列「六四30週年祭」紀念活動，盼藉此追究屠殺罪責、聲援中國與港澳民運及保衛台灣民主；並籲請各政黨總統參選人，對六四與中國民主人權表態。

適逢母親節，華人民主書院今舉辦「天安門母親們仍在長夜哭泣」、中國六四事件30週年紀念活動記者會，由書院董事會主席曾建元主持，會中邀請民進黨立委尤美女、台灣民主基金會副執行長顏建發、台灣教授協會副秘書長陳俐甫。

曾建元說，六四事件帶給當時台灣校園反對運動相當大的刺激跟鼓舞作用，中共鎮壓震驚全球，造成中國民主化運動遭到重挫；翌年，台北發生3月學運，前總統李登輝所領導的國民黨政府記取六四教訓，我國採取和中共不同的做法，也讓海峽兩岸的距離從此被拉開；六四事件牽引台灣人心，有重要的現實意義。

尤美女表示，30年來，中國的民主、法治、人權非常倒退，從習近平宣告無限制連任，對維權律師的打壓，對新疆、西藏的宗教迫害；中國崛起靠的是經濟，但卻沒有自由、法治、人權，台灣近年雖也喊出「拚經濟」口號，但若沒有自由民主，這些隨時會被掠奪；藉由本次活動，認識過去的六四，也思索台灣未來。

顏建發指出，從過去20年來看，中國社會經濟提升，反映在物質生活、出國旅遊等，形成發散作用，反觀其政局卻越來越緊縮，兩者之間的矛盾很大；美國對中國的經貿制裁是戰略性的，再加上其他國家圍堵，中共處於進退兩難的局勢，我們應號召中國及海外民主人士，共同推動中國民主化，未來應會有改變。

陳俐甫說，六四帶來的教訓，年輕世代可能較無感覺，沒有恐怖感、恐懼感，跟曾經歷過的人感受完全不同，30年前覺得他們好可憐，現在覺得害怕，這是目前台灣的處境，也是跟中國統一後，可能對台產生的危機；除非中國好好面對六四處理民主問題，在那一天來臨時，台灣才有可能跟中國進行民主的溝通。

「六四30週年祭」紀念活動，包括以「中國民主運動的價值更新與路徑探索」為題目的研討會；在中正紀念堂民主大道舉辦的「坦克人」裝置藝術等特展，以及中國六四屠殺30週年燭光晚會；活動另將舉辦多場系列講座。

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