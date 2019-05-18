習近平強調思想教育 王丹：中國年輕人已出現波動

2019-05-18 11:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕華人民主書院與香港支聯會在台北共同舉辦一連三天的「六四事件30週年研討會」，包括民運人士王丹、吾爾開希等人都與會。王丹在今天的開幕記者會上表示，中共總書記習近平這一年反覆強調要對年輕人做思想教育，顯示中國年輕人的情緒和氣氛已出現波動。

王丹說，習近平最近在五四的一百年講話，以及在這一年都反覆強調，要對年輕人做思想工作，現在連幼兒園、小學都要做思想教育，反面說明，中國年輕人的情緒和氣氛已有改變，而中國最近逮捕、打壓左翼青年只是表象，代表整個年輕人其實已經出現波動，不像外界以為是「死水一潭」。

王丹強調，「如果現在中國年輕人還是那麼老實、一點波動都沒有，習近平就不會那麼緊張，就不會一而再、再而三強調」，這是值得觀察的。

王丹認為，中國對西方最大威脅是文化衝突，前不久爆出一連串中國移民美國事件，中國富人花錢讓兒女進入美國名校，哈佛、耶魯、史丹佛都被攻陷，這套做法，中國不當一回事，是中國文化一部分，還會被炫耀，但美國絕對不能接受。這是中共領導下的政權，對全世界、人類文明、民主體制最大威脅，「從文化上拔掉民主制度的根」。

研討會也發表「六四事件三十週年宣言」，包括立即停止針對台灣的打壓，並停止破壞「一國兩制」，干預香港事務；為六四屠殺道歉，撤銷不當判決，賠償死難者或其家屬；放棄一黨專政，推行民主選舉；釋放所有政治犯、良心犯；停止打壓內地的維權運動與宗教團體，確實維護憲法中列明人民享有的言論、結社與宗教等自由。

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