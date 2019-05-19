看清中共面貌 王丹：西方綏靖造就中國魔獸

2019-05-19 16:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「六四事件30週年研討會」第二天議程今日在台灣大學進行，學運領袖王丹今日下午表示，紀念六四30週年活動相當重要，當時「我們有點天真」，上街頭是因還相信黨和政府，在「六四」鎮壓後至今，已經知道中共怎麼回事。他也嘆，除了他們天真，全世界也都對中國天真，在「六四」後迅速結束對中國制裁，中國已變成因西方的綏靖，成為挑戰人類秩序的魔獸。

王丹表示，紀念「六四」30週年對中國與人類社會相當重要，至少他承認，當時的學生有點天真，上街頭是因爲還相信黨和政府，經過「六四」鎮壓至今幾十年，我們已經知道中共怎麼回事，現在他們不是和中共對話，而是就中共問題和各界對話。

但王丹也說，「難道當時只有我們天真」？他認為，全世界都對中國天真，當時西方國家僅兩年，就停止對中國制裁，外傳「六四」鎮壓後一個月，美國就派密使去北京，因為西方國家對中共仍有希望，縱使經過流血大屠殺，仍對中共、中國發展有希望。

王丹感嘆，中國因西方社會的綏靖，已成為挑戰人類秩序的魔獸，「現在要不要吸取此教訓」？當初各國取消制裁，帶著對中國的天真態度，反使中國壯大起來造成威脅。因此他認為，「六四」紀念意涵應更擴大些，除此事的悲劇和對中國社會影響，還涉及人類秩序的問題。

不過，在場也有聽眾提出不同意見指出，各國是因利益問題結束制裁，有些國家仍盼和中國做生意，和「天真」沒有多大關係。

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