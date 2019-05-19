看清中共面貌 王丹：西方綏靖造就中國魔獸
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「六四事件30週年研討會：中國民主運動的價值更新與路徑探索」第二天議程19日繼續在台灣大學舉行。（記者叢昌瑾攝）

「六四事件30週年研討會：中國民主運動的價值更新與路徑探索」第二天議程19日繼續在台灣大學舉行。（記者叢昌瑾攝）

2019-05-19 16:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「六四事件30週年研討會」第二天議程今日在台灣大學進行，學運領袖王丹今日下午表示，紀念六四30週年活動相當重要，當時「我們有點天真」，上街頭是因還相信黨和政府，在「六四」鎮壓後至今，已經知道中共怎麼回事。他也嘆，除了他們天真，全世界也都對中國天真，在「六四」後迅速結束對中國制裁，中國已變成因西方的綏靖，成為挑戰人類秩序的魔獸。

王丹表示，紀念「六四」30週年對中國與人類社會相當重要，至少他承認，當時的學生有點天真，上街頭是因爲還相信黨和政府，經過「六四」鎮壓至今幾十年，我們已經知道中共怎麼回事，現在他們不是和中共對話，而是就中共問題和各界對話。

但王丹也說，「難道當時只有我們天真」？他認為，全世界都對中國天真，當時西方國家僅兩年，就停止對中國制裁，外傳「六四」鎮壓後一個月，美國就派密使去北京，因為西方國家對中共仍有希望，縱使經過流血大屠殺，仍對中共、中國發展有希望。

王丹感嘆，中國因西方社會的綏靖，已成為挑戰人類秩序的魔獸，「現在要不要吸取此教訓」？當初各國取消制裁，帶著對中國的天真態度，反使中國壯大起來造成威脅。因此他認為，「六四」紀念意涵應更擴大些，除此事的悲劇和對中國社會影響，還涉及人類秩序的問題。

不過，在場也有聽眾提出不同意見指出，各國是因利益問題結束制裁，有些國家仍盼和中國做生意，和「天真」沒有多大關係。

  • 民運人士王丹等人出席華人民主書院與香港支聯會在台北共同舉辦的「六四事件30週年研討會」。（資料照）

    民運人士王丹等人出席華人民主書院與香港支聯會在台北共同舉辦的「六四事件30週年研討會」。（資料照）

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