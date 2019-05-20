有洋蔥！他當年提同婚專法曾被轟「去死」...

2019-05-20 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕立法院17日三讀通過政院版同婚專法，總召柯建銘助理在臉書發出長達1698字的長篇貼文，說明柯建銘在同婚法案立法過程扮演的角色，讓不少網友閱讀完後直呼：「有洋蔥」。

1名柯建銘助理指出，「這是我的老闆，他有很多種『代稱』，舉凡『喬王』、『喬柯維奇』、『立院黑道』等等」，3年前柯建銘曾表示，同婚議題應該要以專法形式立法，當時立刻遭到大量言論攻擊，不少同志打爆辦公室電話要他去死，也有人想要罷免柯建銘。

助理提到，當時立委黃國昌則是因為挺同立場鮮明，支持修改民法，被反同團體發動罷免，柯建銘當時對此認為，「他反對因為表態支持修改民法，就要罷免黃國昌這件事，因為這是一個不健康的社會現象」，立委職責並非拚命表態，而是要能坐下來談，想辦法讓社會「在衝擊最小的狀況下，接受同性婚姻這件事。」

提專法就是歧視？助理心疼柯建銘

助理表示，柯建銘「被黑習慣了」，也沒有人替他說話，他雖然無奈但也沒有多說什麼，倘若修民法相當容易，柯不會有任何反對理由，但依他的經驗來看，能夠了解此議題牽涉到性別與信仰，絕對存在頗具規模的爭議，因此專法看起來像是比較能走的路。

助理強調，一直到大法官第748號解釋公布，同性2人婚姻並不違憲，柯建銘至專法通過前都沒辦法好好休息，一方面要擔起「總召」擔子，另方面要「像個神父般」聽許多對投票有疑慮的委員們告解，直到正式三讀通過，柯建銘繼續把助理們找來討論之後議程怎麼安排，「對他來說，這一關過了，後面還有各種難關等著，而他是沒辦法閒著的」。

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