苗栗客家大縣 議會率先試辦客語同步口譯

2019-05-20 15:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院客委會已通過「客語為通行語實施辦法」，客委會上週派員與苗栗縣議會議長鍾東錦說明，試辦縣議員客語總質詢同步口譯為華語的可行性，獲鍾應允，客委會今天派員試辦，苗栗縣議會成為全國第一個試辦客語同步口譯的議會，縣長徐耀昌及多數議員對此都表達有助於客語傳承。

依客委會去年11月通過之「客語為通行語實施辦法」規定，客家人口達3分之1以上之鄉鎮市區，客語為通行語言地區，苗栗縣客語人口達65％，18鄉鎮市都為客語通行地區，其中超過2分之1客家人口地區為主要通行語地區，包括開會及公聽會等會議應以客語進行，並提供口譯服務。

客委會透過民進黨籍縣議員陳光軒在苗栗客家大縣推動建置「議會同步口譯設備」，讓客籍議員在議會用客語質詢，與會官員再透過口譯設備，了解質詢內容進而答詢。

客委會官員上週拜會議長鍾東錦說明計畫內容，鍾亦表示贊成，同時也馬上諮詢多位資深議員，也都表達支持，客委會文教處因而於今天到苗栗縣議會議事廳推動試辦，將先行試辦一週，也成為全國第一個試辦客語同步口譯的議會。

縣議員韓茂賢、陳碧華、陳光軒今天也用客語質詢，韓茂賢則全程用客語質詢，多位官員也透過口譯機同步了解議員的質詢內容。

縣長徐耀昌及議員陳品安等人，對苗栗縣議會率先試辦議會同步口譯計畫，肯定客委會對客家文化的重視，均認為未來透過苗縣議會議事直播有助於客語傳承。

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