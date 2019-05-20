挽救南市出生率 議員：第4胎套房1間 黃偉哲幽默：太窄了

2019-05-20 13:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕提高生育率，南市議員尤榮智今（20）日質詢超有哏！他表示，南市生育津貼補助在6都敬陪末座，建議市府祭出經濟誘因，鼓勵民眾生育，「勇敢的第4胎套房1間」。

黃偉哲幽默回應說，1對父母加4個孩子，「6個人住一間套房太窄了」，如果要用金錢補助來提高生育率，「夫妻沒有離婚是否也要補助？」黃偉哲表示，有任何提高生育率的方式，證明有效，市府都樂意評估推動，提高生育率要從各層面思考，不能單就金錢補助，如果別縣市再提高，台南市是否也要再疊高？

南市生育津貼，第一胎6000 元、第二胎以後每名 1萬2000 元。高雄市生育津貼，第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎以後每名3萬 元（2018年出生者維持4萬6000 元）。台北市生育獎勵金，每胎2萬元。新北區生育獎勵金，每胎2萬元，雙胞胎 4萬元。桃園市生育津貼最「猛」，每胎3萬元、雙胞胎每位3萬5000 元、3胞胎以上每位4萬5000元

南市議員尤榮智指出，南市生育津貼補助比別縣市少，在托育補助政策上，除了中央公告的0至2歲補助額度，6都中，只有台南市及高雄市沒有再額外增加補助，台南市福利很差很低，南市離婚率又居全國第2，他建議，市府應再加把勁，祭出更好的社福政策，讓夫妻願意多生幾個，提振台南市人口數成長。

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