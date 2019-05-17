蔡旺詮：老人憂活動中心K歌遭取締 市長稱已處理

2019-05-17 12:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議員蔡旺詮今（17）日提出如何打造藝術音樂環境，針對老人在活動中心K歌，還必須關上鐵門，擔心取締一事提出質詢，以及希望教育局朝向學童輕鬆簡單接觸音樂和藝術。

蔡旺詮說，最近許多老人家在活動中心唱歌，擔心受怕，怕觸犯著作權被取締，還必須關上鐵門唱歌，連一個自由自在唱歌的環境都沒有了，還談什麼音樂和人文進步城市？要求市府儘速因應對策。

市長黃偉哲表示，已責成相關單位和中央警政署等達成共識，不會訴追刑事，至於民事部分，將以市府為窗口和平台，歡迎唱片公司來找市府談，由市府出面處理買單，呼籲老人家們不用再擔心受怕了。

蔡旺詮也建議市府鼓勵推動學童一人一樂器，並舉北歐芬蘭為例表示，在北歐極重視在基礎教育與初始階段，芬蘭音樂教育秘訣是幾乎每個孩子都能接觸到早期兒童音樂教育，因為這個系統享有國家幫助，於是學音樂普遍來說是相當便宜。

教育局長鄭新輝答詢表示，認同這樣的方向，也將做到讓學生都能自然接觸到音樂和藝術，也強調在Al機器人科技的年代，只有音樂藝術人文的思考是機器人無法取代，如何內化成我們的軟實力更是重要。

鄭新輝並表示，台南音樂教育中大部分每位學生都會接觸到音樂，以直笛最廣泛，全市271 所國中小中，有343個音樂社團，這次還拿下全國特優有32隊，優勝57隊，是全國各城市比例之冠，未來將繼續和文化局合作，透過音樂藝術展演或踩街等，增加學生參與機會。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法