引用夯劇哏 議員質疑「勇伯」拖累黃偉哲形象

2019-05-16 18:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨台南市議員林燕祝今（16）日爆料，指稱市長黃偉哲擔任立委時國會辦公室的「勇伯」陳姓總顧問捲入關說護航案，收取電網業者酬金，涉嫌事後退還又以「芭樂票」充數，市長應劃清界限，也讓檢調查明真相。黃偉哲強調，這些資料可看出是當事人間的財務糾紛，他就任市長後，「勇伯」從未到市府任職或擔任顧問。

林燕祝以「黃市長與清廉的距離」為題詢問黃是否認識綽號「勇伯」的陳姓總顧問，並已手機截圖內容，指電網業者當事人已把資料交相關單位，陳情時將1月9日LINE挑明後謝100萬元，翌日陳姓總顧問長回稱30萬已拿到，事過一週，當事人查詢進度，抱怨市府和能源局不同標準，顯示進度受挫。

林燕祝說，由於屬舊案，網電業者當事人被告知以沒有立即危險而作罷，3月約定退還前金，結果到期竟跳票；另由陳背書3張總額近百萬元購買茶葉支票，則均未能兌現，被害人不甘平白受損向她陳情，才讓全案浮出檯面。

林燕祝說，事發在市長選舉敏感期間，黃偉哲團隊標榜專業、清廉，更該明快交代真相，她根據雙方對話內容，疑有市府局室向總顧問長「報告」，喬不攏原因是出在這是舊案，目前沒有明顯危險，所以只持續監控，她要求黃深入了解是否有官員居間配合，一併查明有無洩漏公務之嫌。

黃偉哲強調，他就任市長後，陳先生並未在市府任職或擔任市政顧問，林燕祝議員在質詢前也未再與他確認，按林燕祝議員所提供的陳情人票據與通訊軟體對話等資訊，可以清楚了解是當事人之間的財務糾紛，而且林議員所揭露資訊中，也清楚揭示市府員工秉公處理的態度與作為，日後會更要求所有的市府公務員，於公務辦理，務必謹守分際，勿逾越或不當處理。

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