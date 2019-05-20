獨家》KMT要賣原高雄縣黨部 黨產會同意18筆「可出售」

2019-05-20 12:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨向黨產會申請出售172筆土地和建物，既上次同意國民黨出售43筆及21筆不動產後，黨產會近日再度同意18筆黨產「可出售」，並於上週五發文告知國民黨，其餘未核准之不動產禁止出售。

黨產會委員表示，在18筆可出售黨產中，有一筆4平方公尺土地位於南港的人行道，過去南港民眾服務社使用官署辦公，與台北市政府之間有訴訟，後來北市府勝訴，南港民服社搬走，這塊畸零地就看市府是否要徵收。

黨產會統計，苗栗三灣民眾服務社有4筆，台東縣大武鄉有2筆，台中市石岡區則有3筆建物，土地部分已歸還石岡區公所，大甲、新埔、台東市、綠島、長濱、關山、花蓮吉安，高雄市鳳山皆有數筆可出售黨產。

委員提及，鳳山這一筆是原本的國民黨高雄縣黨部，土地已歸還政府，國民黨打算出售鳳山區黨部的建物。黨產會已調查得知，上述這些不動產都是國民黨早年無償取得，或地方政府直接把建物讓給國民黨使用。

至於國民黨申請出售的吉安民眾服務社建物，花蓮吉安鄉公所回函黨產會提及，因吉安民眾服務社蓋在機關用地，建議國民黨捐贈給鄉公所。

石岡鄉公所已向黨產會表明，若國民黨有向公所租用建物，若國民黨將不動產出售，將以佔用方式處理，黨產會已發文向國民黨告知此一情況。

此外，國民黨拒繳黨產會所追徵價金，172筆中已有46筆黨產已被行政執行署查封，進入行政執行之法拍程序，其中一間位於北市黨工宿舍已完成拍賣。

黨產會委員指出，其餘要被法拍的黨產，因國民黨向台北高等行政法院聲請「停止執行」，目前尚未被法拍。黨產會基於保全國家債權必要，黨產會未核准國民黨予以出售，該批黨產將繼續走行政執行程序。

至於市值價值高達3億多元的國民黨松山區黨部，國民黨並未向黨產會申請出售，該標的也已被行政執行署查封在案。

委員表示，國民黨行管會私下有表達，能否請黨產會撤銷被46筆行政執行法拍標的，「但這是不可能的」，黨產會不可能同意讓國民黨去拍賣這46筆，基於保全國家債權怎能出售。

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