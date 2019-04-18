法官要黨產會證明國民黨「以黨領政」 學者批：這是公民政治常識

2019-04-18 19:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北高等行政法院就黨產會凍結國民黨永豐銀行帳戶凍結案，昨天審判長林玫君請求黨產會提供證據資料，以支持所述國民黨「以黨領政」歷史。對此，法律學者今天痛批，國民黨在戒嚴時期「以黨領政」已是公民政治常識，國民黨當年自己都說要「以黨領政」，更列入黨務工作目標。

據了解，合議庭審判長林玫君去年已針對國民黨舊中央黨部追徵案，裁定黨產會行政處分「停止執行」，讓國民黨暫免被追徵11.4億元；合議庭去年認為，國民黨所受之損害固屬得以金錢賠償回復，然審諸黨產會藉原處分所追徵的價額達11億3973萬元，實屬鉅額。

合議庭指出，且黨產會已移送行政執行署執行，該署已對國民黨部分不動產開始執行，「堪認行政法院若未於現執行階段介入處理者，國民黨遭執行之財產將無從或難於回復，而僅得於日後以金錢予以賠償。」

北高行法院昨天針對永豐銀行帳戶凍結案進行言詞辯論，審判長林玫君又請求黨產會提供證據資料，以支持所述國民黨「以黨領政」歷史，及黨產條例立法正當性。

對此，南台科技大學財經法律研究所所長羅承宗今天受訪批評，國民黨「以黨領政」已是公民政治常識，國史館網站供查閱資料多如恆河之沙，歷史教科書、學術研究已老生常談，他只花3分鐘就找到資料，法官卻要黨產會提供證據，去證明國民黨有無「以黨領政」。

羅承宗指出，1952年1月8日刊登於聯合報的「中央社訊」內容載明，「國民黨中央改造委員會7日舉行聯合擴大紀念週，中央評議委員何應欽主席，中央改造委員會祕書長張其昀報告國民黨41年度工作目標，共為10項。」

「一、推進大陸工作，二、發展海外工作，三、召開全國代表大會，四、健全各級組織，加強小組活動，五、實行以黨領政，六、發展民眾連動，七、整頓黨的作風，發揮實踐精神，八、研討本黨網領 九、團結黨外反共力量，十、厲行幹部政策。」

此外，據「中國國民黨第10次全國代表大會對黨務工作報告決議文」提及，「在政治領導方面：應督促從政同志，切實執行此次大會通過的『政綱』、『政治革新』，現階段社會建設，策進全面實施平均地權及貫徹耕者有其田等案，對黨政關係，須堅持『有組織的民主，有紀律的自由』原則，以達到以黨領政目的。」

羅承宗強調，國民黨年度工作目標第5項為「實行以黨領政」，在第10次全國代表大會對黨務工作報告決議文更提及，要在政治領導方面，達到以黨領政目的，這些都是國民黨當年自己說的。

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