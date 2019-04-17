法官要黨產會講清楚立法正當性 學者批：審黨產案會轉彎

2019-04-17 17:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北高等行政法院今天就黨產會凍結國民黨永豐銀行帳戶案進行言詞辯論，審判長林玫君請求黨產會提供證據資料，以支持所述國民黨「以黨領政」歷史，及黨產條例立法正當性。對此，南台科大財經法律研究所所長羅承宗受訪時批評，國民黨「以黨領政」已是政治常識，北高行遇到黨產案，就把「法律合憲性推定原則」的審判基本原則，逆轉成了「違憲性推定原則」。

國民黨永豐銀行帳戶在2016年二度被黨產會凍結，向法院提告要撤銷黨產會行政處分，北高行今天開庭進行言詞辯論，國民黨律師張少騰主張，黨產條例第9條沒規範程序，黨產會限制國民黨金流，也限制政黨自由，屬於違憲。

不過，黨產會律師蔡易廷強調「黨產條例沒違憲」，因條文設計已將黨費、政治獻金、政黨補助金等合法收入排除在不當黨產之外，政黨應依民主正當程序募款，將非屬合法收入的款項推定為不當黨產，不影響政黨存續。

審判長林玫君提及，合議庭需要更多資料證據，請黨產會提出完整說明和案例，有更多事例就更排除違憲疑義，沒提供史實審酌的話，很難對違憲疑義作出有例論述，黨產會要提出證明國民黨「違法亂紀」取得財產。

對此，南台科技大學財經法律研究所所長羅承宗今天說，本案無法如期辯結，因審判長林玫君請求黨產會提供相關證據資料，以支撐所述國民黨「以黨領政」的歷史背景，及黨產條例立法正當，庭末諭知再開準備程序。

羅承宗質疑，北高行要黨產會提供資料舉證「以黨領政」的歷史背景？這種屬於台灣人公知的事實，根本就是當代的公民政治常識，國史館查詢系統的典藏檔案，也多如恆河之沙，誰不知國民黨過去「以黨領政」實施威權統治。

「黨產條例難道是黨產會制定的？」羅承宗批評，黨產條例是立法院制定，要黨產會提供相關證據資料，去支撐黨產條例立法的正當性，更是匪夷所思。

他強調，一般坊間行政法教科書明載，「法律合憲性推定原則」是法院審判的基本原則，怎麼遇到了黨產案，北高行林玫君審判長就逆轉採用「違憲性推定原則」，還要求行政機關自己舉證法律合憲？

羅承宗談及，依據法律與證據，公正審判案件，理應是法官的基本任務與使命。但是近3年來黨產訴訟案件在行政法院的奇幻旅程，卻又讓人對法院公正難以抱持信賴。

針對台北高等行政法院遇上國民黨黨產案件，何以出現審判原則轉彎現象？羅承宗指出，最近學者劉恆妏於中研院期刊發表的「戰後台灣的『黨化司法』1990年代之前國民黨對司法人事的制度性掌控及其後續影響」一文，或可解釋這種現象。

論文提及，過去「黨化司法」的措施，使國民黨能制度性的掌握司法人事，對戰後台灣司法運作，帶來相當大影響。尤其是核心司法人事佈局，倚重黨化政策下培訓的黨工、從事調查工作人員，強化了國民黨對司法的實質影響力。

研究指出，國民黨在戰後台灣未放棄「黨人化」與「黨義化」措施，至少在解嚴前，仍積極推動「使司法官成為黨員」制度，制度性招募新一代的法官入黨，成為自己人。在司法高層，還能看到黨籍過半的比例，呈現過去黨化政策在司法人事結構上的歷史遺緒。

在「黨義化」方面，訓政時期要求法官必須「深明黨義」的「黨義化」措施，在戰後台灣並不限於針對司法人員進行。主要透過三民主義、國父遺教等課程列入必修，採計為國家考試科目，廣泛運用在社會。

在司法官部分，至少在1990年代，還可見到司法官訓練所內加強政治思想類課程，或選送在職司法人員進入國民黨所開的「革命實踐研究院」受訓。

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