挺陳隆翔檢察官 台中律師公會發聲明

2019-05-20 11:51

［記者楊政郡／台中報導］台中律師公會針對台中地檢署陳隆翔檢察官遭彈劾案，今天發表聲明，檢察偵查權獨立運作，不應遭受外力干涉，已裁撤之彰化縣立體育場戳章，是否為偽造公印章，屬檢察官認事用法之法律見解，不會構成「違法失職」的條件，法官法第89條亦規定：「適用法律之見解，不得據為檢察官個案評鑑之事由。」

台中律師公會首次對此案發表看法，理事長黃幼蘭指出，檢察偵查權獨立運作，不應遭受外力干涉，方能捍衛法律，維護公平正義，應為全民所認知的核心價值，尤其偵查權為人民受司法偵辦的第一線發動權，當然不容任何政治力量介入干預，成為打擊「政敵異己」或為特定團體護航的工具。

至於監察院行使彈劾權，如果直接干涉檢察官偵辦個案之心證，及法律解釋判斷之虞，動不動就彈劾，會造成寒蟬效應，尤其具有高度政治色彩的監察委員，應有基本自我覺察、素養能力，始能擔負監察權的神聖使命。

聲明指出，中檢陳檢察官彈劾事項，涉及民國2003年已裁撤之彰化縣立體育場，2012年曲棍球協會收據上收發用戳章，這個圓戳章是否為偽造公印章或印文之認定，屬於檢察官認事用法的法律見解，原本就容有不同見解，存有各自解讀空間，應不構成「違法失職」，此觀法官法第89條第4項亦已規定：「適用法律之見解，不得據為檢察官個案評鑑之事由。」

台中律師公會指出，該會基於在野法曹身分，長期秉持法律人對檢察偵查權獨立運作價值之堅持信守，謹此期許監察委員行使監察權時，應超出黨派以外，勿使社會產生負面觀感，進而影響監察制度之威信。

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