同婚三讀高興1天就好！ 林靜儀：一不小心只能高興1年

2019-05-19 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林靜儀長期支持同婚，在17日立院表決時投下贊成票，隨後收到支持者遞上的紙條，寫著：「委員辛苦了！謝謝你們！」她認為「只要高興一天就好」，因為再不小心，同志平權可能「只能高興一年而已」。

林靜儀今（19）日在臉書指出，許多長輩無法理解憲法位階大於法律與公投，還有民眾被特定團體傳播假消息，現在都已經收到特定團體包裝的惡意影片、圖文與資訊，這些團體挾帶政治意圖抹黑同婚專法，讓這些長輩與民眾感到相當惶恐與憤怒。

她還說，所有支持這個法案的立委們已經被嗆聲：「你們為了同性戀搞到明年國民黨會重新執政！」

林靜儀強調，這不是各位笑笑說「哈哈好愚蠢不要理它」就好了的，從2018年公投法案就可看出，「不要理它」的心態相當要不得，導致後來同婚無法藉著修改民法來施行，還讓台灣，還讓性別平等教育遭遇危機。林靜儀表示，比起和另一半生活50年，挺同的朋友們花一個下午和長輩解釋清楚公投與同婚專法還簡單得多。

林靜儀提到：「請跟你的父母、親戚、朋友、長輩、同事，問問他們是否受到一些關於748法案通過後，各種謠言，請耐著性子，跟他們溝通。請跟他們說明他們去年公投投下去的是什麼，而我們為什麼後來修這樣的法案。」

林靜儀臉書全文

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