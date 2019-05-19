細數3年政績 「辣台派」蔡英文︰今年是投資大爆發年代

2019-05-19 16:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「我們都是辣台派！」蔡英文總統「辣台派開講」活動，今天下午移師高雄，於海音中心電競館登場，吸引300人參加，蔡英文針對國防與經濟問題特別著墨，強調她雖沒當過兵，卻是有史以來最重視國防的三軍統帥，過去3年讓國防戰力增加很多。

「辣台派開講」高雄場日前於網路受理報名，7分鐘內秒殺，300人報名額滿，今天出席的民眾年齡層相當輕，大多是3、40歲以下的年輕族群，但全程未開放媒體採訪，只透過蔡英文的臉書直播。

總統府祕書長陳菊致詞說，有時牽涉到台灣主權問題，不是誰最大，而是台灣人民最大，2008年民進黨空前挫敗，有人說20年爬不起來，最困難時候誰願意承擔？很多人被點名，最落魄、倒在地上的時候，蔡英文願意承擔。

陳菊強調，這時候更要維護台灣國家安全，維護台灣主權，要做蔡英文後盾，並帶領全場高呼「我們都是辣台派！」

蔡英文一出場，全場高呼「總統好」，蔡英文直呼「高雄人好恐怖，一開始就不知道怎開始」、「回到高雄感覺蠻溫暖的」。

蔡英文強調，橋頭科學園區是陳其邁最重要的政見，她對高雄的承諾不變，橋頭科學園區一定成功，現在已經動土了，未來將結合南部高科技廊帶，給年輕人好的工作機會。

蔡英文說，國艦國造是她的政見，上星期她到台船，參加潛艦國造廠房動土典禮，目前潛艦設計圖已經完成，這是歷屆總統的夢想，歷經3年努力克服困難，再過幾年，就有台灣自造的潛艦。此外，將來還有200艘艦艇要造，「高雄造船業要發了」。

蔡英文接著點出高雄的重大建設，包括環狀輕軌、市立總圖、高雄展覽館等，一些邦交國都很羨慕，「高雄人真的很幸福，有這些東西」。

蔡英文強調，她執政以來，以中央團隊服務高雄市民，馬政府時期，高雄捷運被退了27次，她執政後，捷運延伸路竹、輕軌二期等，都會與市民一起完成。

蔡英文接著細數她執政3年的成績，包括台商回流與外商投資，都是前所未有規模，「今年開始是投資大爆發年代」。

她說，中美貿易帶動台灣轉單與回台，本來今年預定回來2500億，但5月上半月就達到目標了，她給經濟部長加了1倍，今年要5千億回來。

蔡英文並報喜說，台灣今年經濟成長率預測，是亞洲四小龍之首，因為2016年起，政府不斷增加台灣內需，支撐台灣經濟成長，包括國艦國造、離岸風電、前瞻建設、長照2.0都是內需，她執政3年後，台灣經濟非常強韌。

針對改革，蔡英文坦承這3年最困難的是年金改革，每一任總統都想做，有些人批評她為什麼那麼傻？不留第二任再做，但她認為愈早做愈好，愈晚做衝擊愈大，再晚4年，國家會增加好幾千億負擔。

蔡英文說，改革很辛苦，有人用很難聽的話罵我，像三隻小豬的媽媽等，「我不是沒感覺的」，「不過蔡英文可以受傷，台灣不能受傷」。

蔡英文話鋒一轉，提到高雄市政府主張自經區，有一位副市長（指葉匡時）說中國茶加工後，變成台灣貨出口，但對於台灣有好處嗎？

她強調，台灣今天不是加工出口區，要的是高附加價值、自己研發的高科技，自經區把中國商品標籤換成台灣貨，對台灣傷害蠻大的，因此經濟部將「洗產地」罰鍰額度，提高10倍到300萬，「我覺得這是應該的，能保護台灣的利益。」

蔡英文接著又提到國防問題，強調她沒當過兵，卻是有史以來最重視國防的三軍統帥，她認為台灣製造國防武器能力蠻強的，政府要展現防衛、加強國防的態度，過去3年，她讓國防戰力增加很多。

蔡英文說，中國飛機飛越海峽中線，當然要強勢驅離。習近平1月2日講一國兩制後，對台灣有很多宣傳，還有不放棄使用武力，因此有些武統的人要進入台灣宣揚這種理念 這種人以後請他不要來了。

蔡英文說，國際社會在看，台灣守不守得住自己的國土，如果守不住，其他國家會問說 下一個國家是誰？

她不做挑釁，但對方若有侵犯的話，她會清楚表達立場，不會有模糊空間，國際友人也會相挺台灣，此時是有史以來，國際最挺台灣的時候，也沒有國際社會說蔡英文是麻煩製造者。

另針對台灣發展離岸風電、年輕人加薪減稅、公共幼兒園等經濟、民生議題，蔡英文也在演講中逐一闡述理念。

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