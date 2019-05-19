侯友宜缺席 新北副市長赴南京城市交流

2019-05-19 13:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市副市長謝政達與新北市議會議長蔣根煌，昨天起赴中國南京市參加「第三屆兩岸四城市龍舟交流活動」。謝政達並會見南京市副市長華靜、胡萬進，針對經貿、文化、旅遊、體育等議題討論。由於此行不是由國民黨籍的市長侯友宜率團前往，外界猜測可能是為了避免被貼標籤、沾染政治味。

「第三屆兩岸四城市龍舟文化交流活動」於5月18、19日在南京市頭城遺址公園水域舉行，蔣根煌於開幕致詞演講，謝政達與胡萬進共同主持「龍舟點睛」儀式，象徵新北市與南京市相互合作、共同出航。

謝政達表示，「兩岸民俗體育競技比賽」明年將於新北市舉行，新北市政府將全力支持，讓賽事更加盛大，促進兩岸文化交流。

謝政達與南京市政府分別督導經貿與體育、文化與旅遊的副市長華靜及胡萬進對談，了解經貿措施與招商政策。謝政達陪同蔣根煌拜會南京市人大常務委員會主任龍翔，認識人大運作方式，並呼籲兩岸人民務實交往，增進雙方共同福祉。

另外，謝政達拜訪在南京投資的新北市台商，並參觀南京市著名的夫子廟街市與秦淮河河岸宮燈區，作為明年元宵燈會籌備工作的參考。

謝政達說，除了文化、體育外，希望產業進行務實交流，新北市政府將以自身穩健的基礎，強化招商環境，打造安居樂業的大城市。

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