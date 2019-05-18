不著急！侯友宜先安內再朝外 預告7、8月將走向國際接軌

2019-05-18 13:23

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市副市長謝政達、吳明機本月將陸續赴中國南京及韓國釜山交流。先前曾表態要先專心盤點市政的市長侯友宜今表示，市政經過5個多月以來，簡政便民工作已經慢慢上軌道，和議員提供的意見也逐漸有共識，預計6月底議會總質詢結束，政策方向更明確後，7、8月就會朝外與國際接軌。

謝政達今、明兩天將率團赴南京，參加第三屆兩岸四城市龍舟交流活動，吳明機27至29日也將前往韓國釜山參加第44屆台韓經濟聯席會議。侯友宜今早出席國泰國小百年校慶活動，被問到目前市政是否已做到一個階段要開始對外交流，他表示，兩岸之間的龍舟競賽已經行之很多年了，這次率團過去跟兩岸的文化傳統來接軌，是很正常的一個民俗活動。而此次與釜山的交流主要是希望建構智能城市，推動雙方城市經濟、智慧，以及各方面產業的交往，對拚經濟絕對有很大的幫忙。

面對其他縣市首長近半年積極對外相互交流，侯友宜表示，5個多月以來，內部的簡政便民工作已經慢慢上了軌道，尤其在招商、台商回流的措施，還有工業區立體化、都市計畫的變更，其實都已經接軌好了，預計下半年總質詢完，議員跟市政之間的緊密度、政策方向更明確後，就可以跨出去跟國際來做城市交流的接軌。

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