蔡總統東港逛街訪友人 品嘗在地農特產美食

2019-05-18 23:11

［記者陳彥廷／屏東報導］總統蔡英文今天訪屏東，其中有個「半公開」的行程，就是在東港鬧街徒步，拜訪萬安蔘藥房並向店家寒喧、致意，再徒步至100公尺外，因台灣燈會及她帶出國外而翻紅的日式手燒煎餅店，大啖紅豆餅、日式煎餅及鮪魚餅等在地農漁產所製作的庶民美食，民眾對突如其來的總統徒步，都展現熱情要與她握手，也讓人一窺其親民一面。

蔡英文三月出訪友邦的海洋民主之旅，因網紅直播「開箱文」讓她行李箱所帶的物品曝光，當時她還特地介紹來自屏東的日式煎餅，她說，這個花生煎餅「非常好吃」，吃1塊可以睡覺睡得很好，該日式煎餅是由屏東東港1家兼營早餐、烘焙的食品店所製作，早在台灣燈會就因燈會意象外包裝而爆紅，播出後不僅讓原本就已超夯的煎餅詢問度爆增，連製作煎餅的店家都很意外總統是「鐵粉」，更好奇為何會她會說「好睡覺?」。

蔡英文今在參拜完東隆宮後，先到已故綠營大老李天輕生前所經營的萬安蔘藥房向家屬致意，接著徒步到約100公尺外的這間日式手燒煎餅店探訪，該煎餅店副總黃淑杏說，她們共安排了3種在地農漁產所打造的食品，有老鷹紅豆餅、花生煎餅及鮪魚餅，其中鮪魚餅是近期才開發出來的食品，餅中不包肉改採滷過的鮪魚肉，獨特風味擄獲總統的胃，但店家更好奇自己馳名已久的花生煎餅，是到底怎麼讓蔡英文「吃煎餅好睡覺？」。

蔡英文除直讚在地農漁產所製作的各式食品，更大讚店家的花生煎餅是她吃過最好吃最紮實的煎餅，她會說「好睡覺」的原因就是有時睡前肚子餓，吃1塊就好睡覺，她也把這個習慣帶到國外，意外爆紅。

蔡英文車隊為擔心阻塞交通，因此特地採徒步，她離去前也在早餐於店家看板簽名，徒步走市、品嘗農漁產的行程雖屬「半公開」，但一路上爭睹總統風采、爭搶握手者眾，店家更是直呼她「好親民」。

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