蔡英文陣營建議公布簽字協論 黨中央說話了

2019-05-18 16:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選由前行政院長賴清德對上蔡英文總統，雙方也持續交鋒，甚至對於昨天的協商結果有不同看法，蔡陣營也建議黨中央能將協商結論的簽名公布，以昭公信。對此，民進黨發言人李明俐今天回應，昨日賴陣營的代表有表達希望初選可以在5月底前完成的意願，但協商重點主要在政見發表及民調的方式取得共識，期程的部分需待5月22日中執會進一步討論及確認。

民進黨昨天進行蔡賴陣營第二次協商，會後由民進黨秘書長羅文嘉召開記者會，說明協商重點。其中包括將採用 「對比式民調」並納入「手機樣本」，至於「民調時間」，則將在民調方式、手機樣本比例有共識下，於下次會議（20日）確認。

不過賴清德昨晚受訪並且在臉書發文，都緊咬「唯有依黨中央規劃5月底完成初選，才有民調方式考慮納入一定比例手機的空間。」

賴清德重申，協商的前提是應依黨中央之前提出在5月底前完成初選的期程規劃，在這種狀況下，民調方式是否採用對比或納入一定比例手機才是可以討論的。

蔡陣營的發言人阮昭雄今天反擊，昨天協調會議的會議結論，不僅雙方候選人的全權授權代表都有簽名，黨中央也有簽名，建議黨中央不妨公佈三方簽字的結論，以昭公信。

對於協商結果出現羅生門，民進黨發言人李明俐今天出面澄清，昨日賴陣營的代表，有表達希望初選可以在5月底前完成的意見，但昨天協商重點主要在政見發表及民調的方式取得共識，期程的部分需待5月22日中執會進一步討論及確認。不過民進黨並未公布結論簽名。

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