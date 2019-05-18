心不在此？僅停留3小時 柯文哲將快閃台日觀光峰會

2019-05-18 17:52

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕台北市長柯文哲預定23日到26日訪問日本，名義上是受邀出席在富山縣舉行的「台日觀光高峰論壇」，但真正在富山停留的時間僅有3個多小時，期間還安排了半小時的記者聯訪，快閃訪富山之外的行程，全部用來拜會日本政要及東京、福島、岩手等地，其中有部分和上週民進黨總統初選候選人賴清德的訪日行程雷同度極高，頗具為總統大選鋪路的規格。

「台日觀光高峰論壇」於2008年在台北市首辦，隨後即由台日兩國輪流舉辦，是兩國觀光界一年一度的盛事，為了縮短台日旅客人數的落差，每次在日本舉辦時，台灣各縣市均會派人參加，有時由首長領軍到場大力宣傳觀光，例如2017年在香川縣台日共有200多人與會，時任台中市長的林佳龍為宣傳台灣花博親自領軍到場和日方博感情。

依照市府發給記者的行程，柯P在23日抵達東京後，將馬上前往拜訪兩位國會議員，據了解應該是日前才訪台的自民黨眾議員河井克行和日華議員懇談會會長古屋圭司，接著才搭新幹線前往富山。抵達富山約下午5點，富山知事的晚宴於晚間6點開始預定到8點半，晚宴束後柯P一行將搭9點多的夜間趕回東京。

這次柯P訪日，名義上是受邀出席台日觀光峰會，動用的是市府的資源，但實際上到富山縣停留時間卻僅有3個半小時，真正與日方主辦單位接觸的時間是富山縣知事舉辦的歡迎晚宴，預定時間大概2個半小時，能否有效與日方人士博感情、宣傳台北觀光，令人質疑。

尤其在晚宴前還安排了半小時的記者聯訪，據了解，市府事前並未知會邀請的駐日代表處和主辦單位，此事讓主辦單位有些感冒，不但有喧賓奪主之嫌，而且帶了一大批記者到人家會場，說的卻是與會議無關的內容，也有失為客的禮儀，這正是日文說的「迷惑」（困擾）。

柯P未在富山過夜即快閃返回東京，主要是因為隔天一早還要拜會日本政要，包括首相胞弟岸信夫、東京都知事小池百合子，拜會東奧組委會可能也會見到主席森喜朗。

另外，柯文哲25日上午預定先赴東京大學與東洋文化研究所學者進行閉門會議，接著於25及26日走訪福島縣南相馬市、宮城縣石卷市，了解災後重建情形，駐日代表謝長廷將全程陪同。

值得注意的是，2014年柯P以台北市長參選人身分訪日時，有一堆在日台僑團體爭著舉辦餐會招待，這次到東京，本土派色彩較濃的台僑團體反應冷淡，有了解日本僑商界的人士表示，柯文哲因為態度友中，傷透台僑團體的心，無人願意出面邀請，最後才由立場偏藍的東京台灣工商會勉強接待，安排參觀東京媽祖廟。之前也傳出，高雄市長韓國瑜預定6月訪日將到早稻田高中演講，就是東京台灣工商會的安排，有幹部透露這次柯P來是「受人之託」，意指柯P也非該會的「本命」。

柯P動用市府的資源到日本出席台日觀光峰會，但快閃富山，拜會日本政要、學者和東奧組委會的內容與賴清德上週訪日行程雷同度極高，頗具為大選鋪路的規格。不過，賴清德是以一介平民身分訪日，可在一天內見到森喜朗、海部俊樹和野田佳彥3位前首相，並在2天內見30多名國會議員，台僑團體舉辦的演講會吸引500人「爆桌」入場，這次柯P訪日，聲勢能否超越賴清德，還有待觀察。

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