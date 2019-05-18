學者指習近平犯下「十大誤判」 認為美國想用「他」換掉習

2019-05-18 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰愈演愈烈，川普在本月10日宣布提高價值2000億美元的中國商品關稅為25%後，中共13日也決議對美國祭出600億美元關稅。對此，師大政研所教授范世平表示，習近平迄今做出了「十大誤判」，讓美國現在希望能拉下習近平，讓較友善歐美的總理李克強上台。

范世平表示，習近平以為川普只是商人，只會要中國買美國商品，沒想到川普不是只要這個，而是要「制度性」的改變中國，包括要求中國修改法律、美國派人進駐中國的政府與企業，「沒想到川普說要打貿易戰是玩真的」。

范世平指出，習近平以為「反報復」可以嚇倒川普，去年6月美國宣布對中國價值500億美元的商品課徵25%的關稅，中國隨即強硬反制。但川普不但沒被嚇倒，反而在9月宣布針對中國價值2000億美元的商品課徵10%的關稅。

另外，范世平表示，習近平以為企業會反對川普發動美中貿易戰；認為美中貿易戰開打，美國經濟將不堪一擊；甚至覺得可以靠老搭檔王岐山與美國周旋，結果通通與習近平預期的相反。

去年12月1日川普和習近平在「G20」峰會上見面，范世平指出，川普答應延後90天對中國商品課徵25%的關稅。習以為如此可「一拖再拖」，甚至「以拖待變」，沒想到被川普識破。隨後，習推翻了過去10個月與美國達成的初步協議，原因是4月26日中國召開了「一帶一路高峰會」，有37國元首與會，這種「萬邦來朝」讓他產生了對抗美國的信心。「但這也是習近平過於一廂情願的樂觀」。

最後，范世平指出，習近平沒想到川普與身邊的人非常擔心中國超越美國，也沒想到美國對中國打貿易戰是「項莊舞劍，意在沛公」，范世平表示，此沛公就是習近平，「美國希望習下台，由較友善歐美的總理李克強上台」。

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