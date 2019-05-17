預言柯P必參選 韓國瑜：明年會出現史上最強第三勢力

2019-05-17 23:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天接受電視專訪時說，如果國民黨中央五人小組來徵詢是否願納入初選民調？他會說「Yes, I do」。他並預測，因為台北市長柯文哲必將參選總統，明年將出現史上最強第三勢力，投票率也會超高。

先前他拋出若當選總統會在高雄上班議題，遭各界質疑，韓國瑜也重申這個說法，還說外界只會關切總統府搬家、辦公室、維安等問題，真的很無聊，假設真擔心元首被斬首，高雄那麼多的軍區，找一個進去上班就好了，怎麼會被暗殺？

外界批評雙子城、雙首長措施不切實際，韓國瑜認為，週一到週四在高雄，週五到週日在台北不行嗎？重點是心是留在高雄，身為總統，心在這裡就在哪裡。

韓國瑜也提到，對於黨內競爭對手有兩個建議，一個是要從大局著想、一個是要幫2300萬人民找到出路。

至於往後若參選總統可能搭檔人選條件，他說，完全沒有設限，就是要有共同理念、相近的價值觀、以及服務熱忱。

是否帶職參選？韓國瑜說現在還不到那個地步，還無法回應這問題。

韓國瑜也提到，兩岸關係就是8個字：「九二共識、反對台獨」，在此架構下，可以讓美國、日本、中國大陸都放心，台灣人民可以安心。

他舉菲律賓總統為例，上台後跟周遭國家都交好，結果美國送軍艦、日本送醫院、中國送鐵路，還沒做什麼事、打個嘴砲而已，1兆台幣就進來了。

韓國瑜也強烈批判民進黨政府小刀鋸大樹，他舉修改課綱為例，強烈質疑民進黨要斷中華文化的根基，來中華民國總統，在課綱修改過的部份，有責任、有義務撥亂反正。

韓國瑜認為，台北市長柯文哲必將參選，也因此，明年選舉會出現史上最強的第三勢力，投票率也會超高，而下屆總統要幫2300萬人把經濟改造起來，這才是真正高智慧的挑戰。

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